ANSES denunció a un estudio contable por presunto fraude con jubilaciones en la provincia de Chaco

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, radicó una denuncia ante la Justicia Federal de Chaco para investigar una maniobra que resultaría fraudulenta, llevada adelante por un importante estudio contable de la localidad de Resistencia.

De la investigación preliminar llevada a cabo por ANSES surgiría que el estudio contable declaró ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) numerosas relaciones de trabajo falsas, a fin de que sus clientes pudieran acceder a beneficios de jubilación sin contar con los 30 años de aportes obligatorios por ley. Para eso, se habrían utilizado los datos de otros clientes haciéndolos figurar como empleadores, presentando las declaraciones juradas rectificativas para “blanquear” de forma tardía falsos vínculos de dependencia.

Esta maniobra, que resultaría por demás compleja, se basa en que, falseando las declaraciones juradas ante ARCA, y gracias a las tareas de prevención de fraude y control llevadas a cabo por parte de ANSES, en un trabajo conjunto en virtud de la parametrización de los sistemas de ARCA, y en base a un minucioso trabajo de las autoridades de ANSES de la provincia de Chaco y de la Dirección de Detección del mismo organismo con base en Buenos Aires, se logró identificar inicialmente 23 casos sospechosos, aunque la tarea conjunta para la detección de más casos continúa. Atento a la operatoria detectada se ha decidido recurrir a la Justicia Federal, a fin de avanzar con las investigaciones de rigor.

De esta forma, y en el marco de la investigación llevada a cabo por el organismo previsional, se tomaron declaraciones de varios de los supuestos “empleadores”, los que admitieron no conocer a los empleados que tenían declarados y haber sido instruidos por el estudio contable a mentir en caso de ser indagados por las autoridades, siendo tales elementos la base estructural de la denuncia.

Afortunadamente, gracias a esta intervención temprana, se logró evitar la puesta al pago de casi todas las jubilaciones con servicios apócrifos, mientras que otro tanto fue suspendido preventivamente tras pocos meses de estar al cobro. ANSES se encuentra ahora cooperando con la Justicia a fin de avanzar con la investigación e identificar a los eventuales responsables y buscando reparar los daños ocasionados al Estado y el sistema jubilatorio, que se estima de un monto millonario, y no se descarta -como hemos mencionado- la detección de nuevos casos, y por ende del ascenso en el perjuicio que tal maniobra habría irrogado al Estado Nacional.

