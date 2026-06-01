Más de 10.000 personas celebraron en Mar del Plata el estreno de la película del Dibu Martínez

Más de 10.000 personas celebraron en Mar del Plata el estreno de Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo

La propuesta incluyó actividades recreativas, juegos y espacios interactivos inspirados en la película para disfrutar un fin de semana en familia al aire libre en la ciudad que vio nacer al arquero de la Selección Argentina.

Netflix realizó en Mar del Plata un encuentro especial para celebrar el estreno de Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo. En lo que fue el primer evento organizado por Netflix en el interior del país, más de 10.000 personas participaron durante el sábado 30 y domingo 31 de mayo de una experiencia gratuita y al aire libre pensada para los más chicos en la ciudad que ocupa un lugar central en la historia del arquero de la Selección Argentina.

El evento se llevó a cabo en Plaza Mitre y propuso un recorrido para toda la familia con distintas actividades inspiradas en el universo de la película, que ya está disponible globalmente en el servicio y combina testimonios inéditos con dibujos animados basados en un cuento de Hernán Casciari e ilustraciones de Liniers.

Entre las actividades, los asistentes pudieron disfrutar de un photo opportunity inspirado en la película; un espacio para patear penales; una estación para pintarse el pelo como el arquero de la selección y un sector creativo donde niños y niñas pudieron pintar y dejar sus mensajes al Dibu.

Además, durante ambas jornadas, hubo música, regalos, espacios de descanso y opciones gastronómicas para disfrutar en familia.

Acerca de Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo

Sinopsis

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo es una película que revela la verdad detrás del mito: cómo Emiliano, un niño soñador de Mar del Plata, se convirtió en el Dibu que hoy todos conocemos, uno de los grandes héroes del fútbol Argentino. Escrita por Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova, cuenta la historia de este chico que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y discute con una pelota que le recuerda todos los retos que tiene por delante. Con una combinación de dibujos animados creados por Liniers, material de archivo y entrevistas con sus amigos, familiares y compañeros de cancha, es un relato tierno y valiente sobre cómo su fuerza interior lo llevó a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.

Ficha técnica

Dirigida por: Gustavo Cova

Escrita por: Hernán Casciari

Ilustrada por: Ricardo Liniers

Productores generales: Agustín Pichot y Juan Makintach

Productores ejecutivos: Sergio Ferraro y Alejandro Greco

Showrunner: Andrés Emilio

Producida por: PEGSA

Acerca de Pegsa

PEGSA es una de las más importantes productoras integrales de contenidos orientados principalmente al deporte y al entretenimiento. Fundada en 2011 por Agustín Pichot, está integrada por más de 600 profesionales de la industria y cuenta con tecnología avanzada de producción y postproducción. Con oficinas en toda América, PEGSA produce contenido para las principales plataformas de streaming y TV paga, transmitiendo eventos en simultáneo en más de 40 países. Entre sus producciones se destacan Angel Di María: Romper la pared; O11CE; Rockstar: Duki desde el fin del mundo; El Encargado; Sean Eternos: Campeones de América; Espartanos, una historia real; Kun por Agüero y Planners.

Acerca de Netflix

Netflix es uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo. Nuestros miembros disfrutan de series, películas, juegos y programación en vivo en una variedad de géneros e idiomas. Además, pueden reproducir, pausar y reanudar contenido cuando y donde quieran, y pueden cambiar de plan en cualquier momento.

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