Círculo mejoró la imagen y empató en el debut de Botella

Fue un volver empezar. Fue el primer partido en la segunda rueda y el estreno de Duilio Botella en el banco de suplentes. Círculo igualó 0 a 0 con Villa Mitre de Bahía Blanca en el «Guillermo Trama», no pudo aprovechar un penal cerca del final, pero mostró otra imagen y es el primer paso de un nuevo proceso.

El nuevo entrenador llegó con una idea diferente a la de Mariano Charlier y sabiendo que el principal objetivo de acá al final de la primera fase es sumar puntos, si se puede pelear la clasificación mucho mejor pero sino, engrosar el puntaje para no sufrir con el descenso en la segunda mitad de la temporada.

Todo pudo ser más fácil si el tiro libre de Francisco Grahl, en el amanecer del partido, superaba la estirada del arquero y terminaba en el fondo del arco. Sin embargo, el arquero, a la postre figura de la tarde, alcanzó a cachetear al córner. Reaccionó rápido Villa Mitre, otro equipo al que le cuesta mucho ganar, y generó las mejores ocasiones en ese tramo, con un cabezazo de Mujica que le erró al arco desde una posición inmejorable, un remate lejano de Leandro Fernández, tras un lateral rápido, que la defensa sacó en la línea, y una serie de rebotes que le quedó a González que le acertó a los tres palos pero encontró a Grahl delante del arco para ahogar el primer grito.

El cierre de la etapa volvió a mostrar las mejores ocasiones para el Papero, con un centro de Grahl que Rius conectó en el segundo palo y estrelló en la parte exterior de la red, y con un buen disparo de Ramiro Banchio desde afuera del área que se perdió apenas alto.

En la segunda mitad, siguió el mismo trámite. Círculo manejaba más la pelota pero le costaba llegar y Villa Mitre, salvo alguna aparición de sus delanteros, tampoco logró inquietar. Hasta que a la media hora, tras un tiro libre en posición de «8», lo golpearon a Martínez que iba a buscar el envío aéreo, el árbitro cerca de la jugada sancionó penal y el local tuvo su gran chance.

A su juego lo llamaron a Imanol Iriberri, siempre contundente desde los 12 pasos, que esta vez no pudo con Juan Pablo Mazza, que adivinó su intención recostándose a la izquierda y metiendo un buen cachetazo, tampoco pudieron aprovechar el rebote y la jugada se diluyó.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Pedro Fernández; Julián Vílchez, Jano Martínez, Jeremías Lucero y Matías Leguizamón; Ramiro Banchio, Francisco Grahl, Martín Gómez y Braian Cos; Ciro Rius e Imanol Iriberri. DT: Duilio Botella.

Cambios: ST 14′ Mateo Sasso por Cos, 37′ Quimey Marín y Daniel Opazo por Rius e Iriberri y 45′ Rodrigo Torres por Banchio.

Villa Mitre (): Juan Pablo Mazza; Leonel Segalerba, Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe y Marcos Pinto; Leonel Monti, Thiago Pérez, Enzo González y Leandro Fernández; Pablo Mujica y Rubén Tarasco.

Cambios: ST 6′ Valentino Valeri por Pérez, 17′ Marcos Escobar por Pinto y 35′ Víctor Ayala y Maximiliano Tunessi por Mujica y González.

Goles: No hubo.

Incidencias: ST 32′ Mazza (VM) le detuvo un penal a Iriberri (CD).

Estadio: «Guillermo Trama».

Árbitro: Franco Morón.

Fotos: Edu Machado

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