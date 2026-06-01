La Municipalidad ofrece talleres gratuitos de promoción y prevención de la salud

Se desarrollarán actividades en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud, como talleres de nutrición, diabetes, cocina saludable, huerta, salud integral, actividad física, acompañamiento para personas gestantes y espacios comunitarios. Las actividades no requieren inscripción previa en la mayoría de los casos. Para más información, ingresar en www.mardelplata.gob.ar/tallerespromopreventivos

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, ofrecerá durante junio una amplia propuesta de talleres y actividades gratuitas en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y espacios comunitarios de la ciudad.

Entre las propuestas vinculadas a la alimentación saludable y la prevención de enfermedades crónicas, el CAPS Newbery, ubicado en Moreno 9375, ofrecerá todos los miércoles a las 10.30 el Taller de Hábitos Saludables, mientras que el CAPS Belisario Roldán, en Rodríguez Peña 7848, desarrollará la misma propuesta todos los lunes a las 10. Por su parte, el CAPS 9 de Julio, ubicado en 9 de Julio 7850, realizará todos los miércoles a las 10 el Taller de Alimentación Saludable y la Unidad Gerontológica, en Gaboto 4697, brindará el miércoles 24 a las 11 el Taller de Alimentación y Cocina.

En relación con la prevención y el acompañamiento de personas con diabetes, el CAPS Félix U. Camet, en Calle 28 entre Fitz Roy y Olivia, ofrecerá el viernes 5 a las 10.30 un Taller de Diabetes; el CAPS 2 de Abril, ubicado en Cisneros y Falconier, realizará la misma actividad el jueves 18 a las 10; mientras que en el SUM del CEMA, Pehuajó 250, se desarrollará el viernes 19 a las 10. Además, la Sociedad de Fomento Barrio Libertad, ubicada en Ayacucho 8951, llevará adelante todos los viernes a las 10.30 un Taller de Diabetes. Asimismo, Parque Independencia, en Av. Jorge Newbery 3767, ofrecerá el miércoles 10 a las 10 un Taller de Alimentación en Diabetes.

Las actividades destinadas a personas gestantes también formarán parte de la agenda del mes. En el CAPS Alto Camet, ubicado en Cura Brochero 7100 y Los Helechos, se realizará el lunes 8 a las 10 el Taller de Preparación al Parto y Lactancia, mientras que en Parque Independencia se brindará el miércoles 17 a las 11.30 el Taller de Embarazo y Nutrición. Esta misma propuesta tendrá lugar en el CAPS Faro Norte, Sánchez de Bustamante 3460, el jueves 18 a las 11.30.

Por otro lado, el CAPS Alto Camet desarrollará el martes 2 a las 10.30 un Taller de Educación en Diabetes y el martes 9 a las 10.30 un Taller de Huerta. En tanto, desde el Servicio Social del CAPS Centenario se impulsará el Proyecto Huerta y Jardín Comunitario, que se lleva adelante los martes, jueves y viernes a las 11, y el espacio «Entretejiendo Palabras», una propuesta de tejido a dos agujas y crochet desarrollada junto a PEBA y Cultura en la Biblioteca Gladys Smith de Bosque Alegre, ubicada en Los Eucaliptos 643, con encuentros semanales los miércoles.

En materia de actividad física y promoción de hábitos saludables, el CAPS Belisario Roldán organizará caminatas y actividades para personas mayores los martes y jueves de 8.30 a 9.30. Asimismo, el CAPS Estación Camet realizará todos los miércoles a las 9.30 la caminata saludable «Pasos en Comunidad», que se desarrolla en Plaza del Ala, ubicada en Moreno 9200.

Finalmente, el CAPS Estación Camet llevará adelante todos los viernes de 11 a 13 testeos rápidos de VIH y Sífilis. Además, el miércoles 10 a las 13 y el viernes 12 a las 8 se desarrollará el taller «Entre Juegos, Sabores y Cuidados», destinado a promover hábitos de alimentación saludable junto a madres, padres y familias del Jardín 6, en articulación con los equipos de Nutrición, Trabajo Social y Enfermería. Por último, el miércoles 24 de 8.30 a 13 se realizará la jornada comunitaria «Juntos Somos Mejores», orientada a la puesta en valor de los juegos, cartelería y espacios compartidos del Jardín Municipal 19 y del Centro de Salud Colonia Barragán.

Para más información sobre días, horarios y ubicaciones de las actividades, los vecinos pueden consultar en los CAPS más cercanos o ingresar en www.mardelplata.gob.ar/tallerespromopreventivos

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