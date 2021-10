Antes de ir a Mar del Plata, Matías Nápoli se presenta en el Teatro Astros

El cantante neuquino, Matías Nápoli, se presenta por primera vez en Capital Federal el 23 de octubre a las 22:30 horas en el Teatro Astros. La ocasión será ideal para repasar la carrera de este talentoso artista oriundo de la Patagonia, guitarrista y pianista autodidacta y cantautor. Luego, continuará presentando su material en Mar del Plata.

Matías revivirá algunos covers y sus canciones inéditas que se distinguen en cada uno de sus discos: No me olvides (1999), Cuando Ya no estés aquí (2007), Quisiera (2017) y Veo en tus ojos (2019).

El nuevo álbum “Sin tu luz” (canción que grabó con Facundo Monty), presenta temas como “Romperás un corazón” con Max Nez (productor musical de Oscar Mediavilla y Patricia Sosa), un dueto junto a Baby Lizz (artista brasileña) “Um poco mais”, single subido a Spotify y también “In Time” junto a AfterSound (artista norteamericano) tema que se encuentra en dicha plataforma. El disco, a poco de salir a la venta, ya cuenta con 3 videos publicados y uno en edición.

