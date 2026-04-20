Discapacidad: el gobierno de Javier Milei aumentó 3,4% los aranceles para prestaciones

El incremento rige para abril y se aplica sin distinción de prestaciones, en línea con la variación del IPC de marzo.

El Gobierno oficializó este lunes una nueva actualización en los valores del sistema de atención a personas con discapacidad. A través del Boletín Oficial, la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud dispuso un aumento del 3,40% en los aranceles para abril.

La medida se formalizó mediante la Resolución 41/2026 y alcanza al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, creado por la Ley 24.901.

Según se detalla en la norma, la suba se aplicará “sin diferencia por tipo de prestación” y se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo de 2026.

El ajuste impacta en todo el nomenclador vigente, que incluye servicios como centros de día, escolaridad, formación laboral, hogares, residencias, rehabilitación y transporte, entre otros .

Además, el Gobierno resolvió mantener el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en provincias de la Patagonia, tal como lo establece la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que la actualización responde a la necesidad de adecuar periódicamente los valores del sistema, en función de la evolución de los precios, y se enmarca en lo acordado por el directorio del régimen.

La medida fue impulsada por la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos y cuenta con la intervención de los servicios jurídicos de la cartera sanitaria.

Con esta decisión, el Ejecutivo continúa con el esquema de actualizaciones mensuales atadas a la inflación para este tipo de prestaciones.

Fuente: Ámbito

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