Prefectura Naval Argentina detectó a un buque con bandera de Portugal pescando en aguas nacionales

Prefectura Naval Argentina detectó operaciones de pesca ilegal de un buque extranjero en Zona Económica Exclusiva Argentina, lo que significó inmediata intervención para constatar y notificar la situación de infracción.

Esta intervención se dio en el marco de la política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada que lleva adelante el Estado Nacional para fortalecer la vigilancia sobre sus aguas y recursos.

Por medios electrónicos y otras tecnologías disponibles en la fuerza de seguridad marítima se logró detectar a essta embarcación denominada “Coimbra”, de bandera de Portugal.

Gracias al empleo del Sistema Guardacostas —una plataforma tecnológica desarrollada por profesionales de la Fuerza que integra distintos sistemas de posicionamiento— se analizó la información dinámica del buque, lo que permitió inferir que sus registros de velocidad y movimientos, previos y durante su ingreso, presentan patrones compatibles con una operación de pesca por arrastre.

Asimismo, se determinó que la embarcación navegó dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina a una velocidad promedio de 4,9 nudos, lo que configura una presunta infracción a la Ley N° 24.922 (Régimen Federal de Pesca), conforme a los lineamientos establecidos en la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.

El citado buque, que realizó un ingreso de aproximadamente 700 metros dentro de la ZEEA, había zarpado de Uruguay el 25 de febrero y estaba en zona de pesca desde el 28 de febrero, al través de Cabo Dos Bahías, Chubut.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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