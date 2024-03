ANUNCIARON LA MARCHA A 48 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

Este domingo 24 de marzo a las 15 se concentrarán en Avda. Luro y San Luis para salir a las 16 por Luro hacia Buenos Aires, Colón, Independencia y Luro

Con la presencia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo Emilce Flores de Casado y María Luisa Corlatti de Almirón, los Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán junto a agrupaciones organizadoras de la marcha y movilización que se llevará a cabo a 48 Años del golpe genocida realizaron una Conferencia de Prensa este jueves por la mañana en la sede de la CGT, Catamarca 2124.

Carlos Cervera de la Asociación Nacional de ex Presos Políticos comenzó señalando que “en un país muy complicado, donde vemos la situación económica, la de los derechos y que constantemente se está avanzando sobre los Derechos Humanos, donde saben que para nosotros no son sólo una cuestión histórica, la de la reivindicación de lucha, sino también es el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, todos los que hacen a la vida cotidiana y que hoy están severamente atacados, en este contexto estamos llamando a una marcha con la consigna “Más de 30 mil razones para defender la Patria” está en nuestro ADN”.

Por su parte, Fabián Muñoz, de Abuelas filial Mar del Plata se mostró muy preocupado “por la coyuntura, no solamente por la situación en general sino también porque todo esto está siendo muy dinámico, los rumores que están circulando que no sólo son para nada positivos para las causas que defendemos sino también por el ataque reciente a la compañera de Hijxs de la ciudad de Paraná que fue ultrajada, violada y tanto los organismos a nivel nacional, como las centrales de los trabajadores y todas las organizaciones populares estamos alertas y movilizados en el tema. Ya no se trata de un problema particular y aislado sino que nos atraviesa a toda persona que tengo sensibilidad, que pretende un país donde la convivencia sea un acuerdo básico, elemental y se preserve la vida”, puntualizó

Luego comentó que “convocamos a la marcha para este domingo 24 de marzo, cuyo horario de concentración va a ser a las 15 horas en la Avda. Luro esquina San Luis. Allí estarán los distintos movimientos sociales, las centrales de trabajadores, los partidos políticos y la gente autoconvocada, ya que es una movilización transversal y nunca como este año la marcha es convocante para defender la vida y los valores esenciales de la democracia. Lamentablemente tenemos un retroceso producido por el ataque sistemático de este gobierno a los principios básicos de la democracia que nos ubica en consignas que eran válidas en 1983 cuando decíamos en nuestras primeras reuniones paz, pan, trabajo, libertad y la preservación de la vida”, manifestó

Por último recordó que “el año pasado se han ido Angelita Barili de Tasca y Ledda Barreiro y este año en el Concejo Deliberante el documento lo leerá Maite Bourg, de Nietes, que es un símbolo de la continuación de la lucha de Madres y Abuelas en mano de los jóvenes”.

Finalmente, Ana Pecoraro del Espacio Faro de la Memoria expresó que “las plazas y las calles son el lugar histórico donde el pueblo se encuentra y defiende sus derechos y este 24 de marzo será una marcha de la sociedad toda. El recorrido va a ser desde Luro hacia Buenos Aires, de ahí hasta Colón, luego hacia Independencia y Luro. El 2 x 1 fue una marcha histórica en Mar del Plata y ante los rumores que hay de un posible indulto a genocidas y en este contexto también creemos que este domingo será otra marcha histórica. Los esperamos a todos y todas”.

