IA y empleo: cuáles son los 10 trabajos con más riesgo de desaparecer y los que podrían crecer

Un informe privado analizó impacto laboral, detectó caídas en ciertos rubros y expansión en otros con alta interacción humana.

El avance de la tecnología redefine el mapa laboral a nivel global y empieza a mostrar ganadores y perdedores. Un estudio reciente advierte que la inteligencia artificial no solo destruye puestos, sino que también impulsa nuevas oportunidades en áreas donde la intervención humana sigue siendo clave.

En ese contexto, Goldman Sachs elaboró un informe que analiza cómo impacta esta herramienta en distintos sectores, con datos que reflejan tanto la sustitución de tareas como la generación de nuevos empleos. El trabajo también fue difundido por la Agencia Noticias Argentinas.

Para lograr mayor precisión, el relevamiento cruzó dos variables. Por un lado, midió el riesgo de reemplazo de tareas y, por otro, la capacidad de la tecnología para potenciar el trabajo humano, integrando indicadores previos con un índice desarrollado por el Fondo Monetario Internacional.

Al observar el mercado estadounidense, los especialistas detectaron señales concretas. Durante el último año, la IA habría recortado el crecimiento mensual del empleo en unos 16 mil puestos, además de empujar levemente la tasa de desocupación.

De todos modos, el impacto no es uniforme. El informe señala que estos efectos podrían estar parcialmente compensados por nuevas contrataciones, como las vinculadas a centros de datos o al aumento de productividad que genera mayor demanda laboral.

En paralelo, los roles con potencial de integración tecnológica muestran otra cara. En esos casos se registró un incremento cercano a los 9 mil empleos mensuales, junto con una baja leve del desempleo, aunque el golpe más fuerte recae en trabajadores jóvenes.

La diferencia entre tareas similares también resulta clave. Mientras algunos puestos pueden ser automatizados, otros requieren habilidades difíciles de replicar, como la creatividad o la presencia física. Un ejemplo es el contraste entre atención al cliente y diseño de interiores, donde este último mantiene ventaja por su complejidad.



Por efecto de la recesión y la merma en el consumo, desde el mes de enero ya se perdieron 140 mil empleos.

Los 10 empleos con mayor riesgo de ser reemplazados por la IA:

Operadores telefónicos

Empleados de seguros

Cobradores de deudas

Empleados de facturación

Teleoperadores de marketing

Liquidadores de sueldos

Asistentes legales

Empleados de compras

Correctores de textos

Procesadores de documentos

Por el contrario, hay actividades con margen de crecimiento. Educación, justicia y construcción aparecen como los sectores con mayor potencial de complementación, junto con profesiones como medicina, ingeniería industrial y gestión operativa.

Fuente: Diario Popular

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