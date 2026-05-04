«No queremos que nos den justicia y al otro día nos la saquen»: la familia de Lucía Pérez cuestionó la condena del Tribunal

La familia no se mostró conforme con la pena unificada de 23 años para Matías Farías. El padre de la joven sostuvo que el fallo beneficia al condenado y reafirmó que la familia seguirá peleando para que se reconozca el femicidio.

Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 diera a conocer la condena de 17 años de prisión a Matías Farías por abuso sexual agravado en perjuicio de Lucía Pérez, Guillermo Pérez expresó su disconformidad con la decisión judicial y aseguró que el fallo “tuvo sabor a poco”.

“La condena tuvo sabor a poco. Nuestro abogado trabajó bien, le agradezco que defienda a mi hija. El tribunal nos dio sabor a poco”, afirmó, al remarcar que la familia esperaba una condena de 20 años -al igual que el pedido de la fiscalía- y no una unificación de pena que, según consideró, termina favoreciendo al imputado.

En ese sentido, cuestionó especialmente que el tribunal haya fijado una pena total de 23 años al considerar la condena a 8 años de prisión por comercialización agravada de estupefacientes. “Darle 23 años es que, dentro de unos años, tengamos problemas con los arrestos domiciliarios. Tienen que evaluar eso, los derechos de la familia”, sostuvo.

Para Pérez, el fallo deja abierta una incertidumbre que considera inaceptable. “No estoy contento, para lo que tiene que ser falta. Esto es un beneficio para Farías, teníamos una condena perpetua por femicidio y ahora una condena de 23 años y no sabemos hasta cuándo va a estar preso”, advirtió.

El padre de Lucía insistió en que la discusión central sigue pendiente. “¿Cuándo va a pagar la muerte de Lucía? Todavía no hablamos de la muerte de Lucía, ¿quién la mató?”, planteó, y remarcó que ese aspecto no apareció de manera sustancial en este juicio.

“Es fundamental y no se vio en este juicio. Queremos comprobar que fue femicidio”, agregó al insistir en que la familia continuará impulsando esa línea judicial.

En ese sentido, confirmó que el caso seguirá su curso en instancias superiores. “Ahora vamos a ir a la Suprema Corte de Provincia, donde están los recursos que hicimos, iremos a un séptimo juicio defendiendo el femicidio”, señaló.

Según explicó, este tramo judicial debía servir para destrabar otros aspectos del expediente, pero no resolvió la discusión de fondo. “Este es un juicio de cesura para destrabar otras cosas, pero hay que condenar como corresponde”, afirmó.

Lucía Pérez.

Pérez también hizo hincapié en la condición de reincidente que atribuye a Farías y cuestionó que eso no tenga consecuencias más severas. “Es un tipo reincidente y eso se va tapando. Cuando Farías mató a Lucía en 2016 tendría que haber estado preso”, dijo.

Aunque reconoció que en este caso no puede aplicarse la reincidencia porque la condena anterior no estaba firme, remarcó que esa situación no debería traducirse en beneficios. “Si tenés un reincidente no tiene que tener beneficios y se los dan”, sostuvo.

Por último, volvió a insistir en la necesidad de que la Justicia dicte condenas acordes con la gravedad de los hechos. “Hace falta mano dura en el sentido de que las condenas tienen que ser lo que deben, no queremos que un día nos den justicia y al otro nos la saquen”, expresó. Y cerró con una definición que resume el malestar de la familia: “Estamos juzgando por pedazos”.

Fuente: Mi8

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