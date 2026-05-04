Aprobaron cambios en las pruebas Aprender: cuáles son las novedades y cuándo se implementan

El Consejo Federal de Educación definió intercalar evaluaciones censales y muestrales; la estrategia

El Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó un nuevo plan nacional de evaluaciones que, entre otros puntos, modifica las pruebas Aprender. Buscan pasar de un sistema en el que consideran que la evaluación se volvió un “conjunto aislado de mediciones” a otro orientado por objetivos estratégicos, según mencionan los objetivos del plan que acordaron los 24 ministros de educación de las provincias y modifica el esquema de evaluación 2026-2030.

El cambio más notable en el operativo Aprender, el dispositivo nacional de evaluación que mide los aprendizajes en lengua y matemática de los estudiantes argentinos, es el paso a un esquema de evaluación bienal que intercala pruebas censales (todas las escuelas) y muestrales (una selección representativa).

En lugar de realizar operativos masivos todos los años, como sucedía hasta ahora alternando entre primaria y secundaria, rotarán la cobertura censal con la muestral.

Las escuelas ahora no recibirán sus reportes cada dos años, como sucedía desde 2016, sino cada cuatroRicardo Pristupluk

Explican que esta modificación busca reducir la “carga operativa” sobre las escuelas y los equipos técnicos en un contexto donde ya existen otras herramientas de evaluación, como las jurisdiccionales que implementa cada provincia o la plataforma Acompañar que buscan extender.

Uno de los impactos será que las escuelas ahora no recibirán sus reportes cada dos años, como sucedía desde 2016, sino cada cuatro, ya que los reportes por escuela solo pueden realizarse cuando la evaluación es censal.

“En la actualidad, dada la expansión de evaluaciones jurisdiccionales que devuelven información a la escuela y el desarrollo de otros dispositivos de evaluación formativa, resulta pertinente repensar la centralidad de Aprender como dispositivo de retroalimentación pedagógica, y con ello su cobertura. Al mismo tiempo, numerosos estudios han dado cuenta de que evaluar con mayor frecuencia no mejora necesariamente el sistema educativo y, por el contrario, limita el tiempo disponible para analizar y usar la información”, plantea el documento.

Y justifica: “De esta manera, se amplían y ordenan los tiempos destinados a la devolución y al uso de los resultados a nivel institucional y al fortalecimiento técnico de los instrumentos”.

Alfabetización

En línea con la principal –y casi única– bandera de la gestión educativa libertaria, el plan aprobado prioriza la alfabetización inicial. La evaluación, de todos modos, también será censal cada cuatro años. Se establece un calendario fijo para evaluar lectura y matemática en tercer grado, con un censo en 2026 y 2030, y una muestra en 2028.

Se establece un calendario fijo para evaluar lectura y matemática en tercer grado, con un censo en 2026 y 2030, y una muestra en 2028

La administración de Javier Milei volvió a implementar las evaluaciones en ese grado. Las pruebas Aprender Alfabetización 2024 mostraron que menos de la mitad de los alumnos argentinos alcanza la habilidad lectora esperable para ese nivel y uno de cada diez chicos no sabe leer. En otras palabras, apenas el 45% de los estudiantes alcanzó el grado de alfabetización esperado al finalizar el primer ciclo de la escuela primaria.

A este diagnóstico, le suman un apoyo pedagógico diario en el aula con la plataforma Acompañar, desarrollada por la Secretaría de Educación de la Nación. Su cobertura depende del uso jurisdiccional, pero se encuentra disponible en todas las escuelas del país. Ofrece actividades estructuradas que permiten evaluar formativa y nominalmente a todos los estudiantes registrados y reportes detallados para docentes, directores, supervisores y autoridades. Esta herramienta, entonces, permite al docente obtener evidencia del desempeño de cada estudiante en tiempo real para ajustar la enseñanza.

En 2024 se extendió al primer ciclo de primaria con actividades específicas de lectura. Para 2026, el plan prevé el desarrollo de actividades evaluativas de matemática para el primer y segundo ciclo de primaria.

Según el cronograma del nuevo plan, el calendario proyectado será el siguiente:

2026: prueba censal en 3º grado (lectura y matemática).

prueba censal en 3º grado (lectura y matemática). 2027: prueba censal en 5º/6º año de secundaria (lengua y matemática).

prueba censal en 5º/6º año de secundaria (lengua y matemática). 2028: prueba muestral en 3º y 6º grado de primaria.

prueba muestral en 3º y 6º grado de primaria. 2029: prueba muestral en 5º/6º año de secundaria.

prueba muestral en 5º/6º año de secundaria. 2030: prueba censal en 3º y 6º grado de primaria.

Liderazgo técnico y apoyo federal

En línea con otras decisiones que han tomado en materia educativa, como la eliminación de la paritaria nacional, la Secretaría de Educación vuelve a buscar actuar como un coordinador federal de la educación cuya gestión depende principalmente de las provincias. En este plan detallan herramientas técnicas validadas por la Nación para que las provincias cuenten con estándares metodológicos compartidos que sean comparables entre las evaluaciones jurisdiccionales.

En el caso de las habilidades lectoras, se llama EGRA (por sus siglas en ingles Early Grade Reading Assessment); su validación técnica finalizó en 2025 y contará con asistencia técnica nacional permanente hasta 2030. En el caso de las habilidades matemáticas iniciales, el dispositivo federal se llama EGMA (Early Grade Mathematics Assessment) y su proceso de validación comienza este año.

“Estos dispositivos se ponen a disposición de las provincias junto con instancias de asistencia técnica orientadas a acompañar su implementación, promover estándares metodológicos compartidos, y fortalecer las capacidades técnicas locales para el desarrollo y uso de evaluaciones educativas”, señalaron.

Prevén también desarrollar bancos de ítems federales en los próximos años: desarrollarán un repositorio de preguntas que servirán como “anclajes” para que las provincias puedan comparar sus evaluaciones locales de primaria con los estándares nacionales.

Fuente: Diario de Cultura

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