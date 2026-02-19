Aprueban el Plan Nacional de Alzheimer, para luchar contra una enfermedad que padecen más de 500 mil argentinos

El Ministerio de Salud oficializó la creación del Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, con eje en la prevención, el diagnóstico temprano y el apoyo a pacientes y cuidadores.

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, una estrategia integral que busca mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y sus familias, y reducir el impacto sanitario y social de estas enfermedades en la Argentina.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 279/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y coloca al abordaje del Alzheimer como prioridad dentro de la política de salud mental.

Más de 500 mil personas afectadas en el país

Según los fundamentos del Plan, en Argentina se estima que más de 500.000 personas viven con Alzheimer, la forma más frecuente de demencia, que representa entre el 60% y el 70% de los casos.

La enfermedad es progresiva e irreversible, y su prevalencia aumenta de manera exponencial a partir de los 65 años. De hecho, se calcula que entre el 5% y el 7% de los mayores de esa edad presenta algún tipo de demencia. Además, afecta en mayor proporción a mujeres y a población urbana.

A nivel global, alrededor de 50 millones de personas viven con demencia, y el impacto económico mundial supera los 1,3 billones de dólares anuales, cifra que podría duplicarse hacia 2030.

Además, el Plan también incluirá a las personas que hubieran sido diagnosticadas con Deterioro Cognitivo Leve (DCL), Demencia con Cuerpos de Lewy (DCLe) y Demencia Frontotemporal (DFT).

Seis ejes estratégicos

El Plan aprobado por la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental se estructura en seis ejes principales:

Promoción y prevención

Formación y capacitación de recursos humanos

Atención integral y apoyo a personas con demencia y sus familias

Investigación, innovación y sistemas de información

Coordinación intersectorial

Diagnóstico de situación y epidemiología

Entre las acciones previstas se incluyen campañas nacionales para reducir el estigma, elaboración de guías clínicas para la detección temprana, fortalecimiento de la atención primaria y desarrollo de investigaciones epidemiológicas.

Foco en la prevención y los factores de riesgo

Uno de los puntos centrales del documento es la necesidad de actuar sobre factores de riesgo modificables. Según se detalla, el control de la hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, bajo nivel educativo y aislamiento social podría prevenir un porcentaje significativo de los casos de demencia.

El texto también remarca que menos del 50% de los casos están diagnosticados, lo que evidencia un fuerte subdiagnóstico y la necesidad de reforzar la detección precoz desde el primer nivel de atención.

Apoyo clave a cuidadores

El Plan subraya que el 75% de los costos asociados a la enfermedad recaen en las familias y cuidadores, ya que solo una cuarta parte corresponde a gastos directos del sistema sanitario.

En ese marco, se propone incorporar de manera estructurada el apoyo psicológico y social a cuidadores formales e informales, con capacitación específica y estrategias para evitar el agotamiento, la depresión y la sobrecarga.

Sin impacto presupuestario

La resolución aclara que la implementación del Plan no implicará una erogación presupuestaria adicional para el Ministerio, aunque habilita a la Dirección Nacional de Salud Mental a dictar normas complementarias para su puesta en marcha.

Con esta medida, el Gobierno busca establecer una referencia técnica nacional para orientar a las provincias, respetando el carácter federal del sistema sanitario, ante lo que considera uno de los principales desafíos de salud pública vinculados al envejecimiento poblacional.

Fuente: Agencia DIB

