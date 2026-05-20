ARBA inició un operativo para desendeudar a jubilados en Mar del Plata: cómo acceder

Se identificaron alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que adeudan más de $1.200 millones en el Impuesto Inmobiliario y que podrían acceder a exenciones sin saberlo. Conocé los detalles.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un operativo especial para facilitar el acceso a exenciones impositivas destinadas a jubiladas, jubilados y pensionados que registran deudas en el Impuesto Inmobiliario.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y municipios de toda la Provincia, mediante cruces de datos y acciones territoriales para identificar y acompañar a quienes cumplen con los requisitos previstos por la normativa vigente.

A partir del trabajo articulado entre organismos, ARBA detectó inicialmente alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que acumulan en conjunto más de $1.200 millones de deuda en el tributo inmobiliario y que, sin embargo, podrían acceder a una exención sin saberlo. En General Pueyrredon, 733 son los morosos que podrían acceder a una exención solo acercándose a la sucursal de Arba.

El esquema alcanza a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, titulares de una única propiedad cuya valuación fiscal no supere los $6 millones y que no estén inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Operativos territoriales y trámite simplificado

Con el objetivo de agilizar el acceso al beneficio, ARBA ya comenzó a realizar operativos casa por casa junto a municipios bonaerenses y jornadas especiales de atención para gestionar de manera simple y rápida la exención. El beneficio contempla tanto las deudas acumuladas de hasta cinco años como las cuotas futuras del impuesto, representando un alivio económico significativo para miles de familias.

En paralelo, el organismo solicitará formalmente a la ANSES una nómina de jubiladas y jubilados con domicilio en la provincia de Buenos Aires para ampliar el cruce de información e identificar nuevos casos de personas que podrían acceder al beneficio y aún no lo saben.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó que “simplificamos el trámite para garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. En un contexto económico complejo, donde las políticas del Gobierno nacional impactan con fuerza sobre los ingresos, es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un fuerte compromiso con el cumplimiento tributario”.

Y agregó: “Este universo pertenece a una generación que culturalmente tiene incorporado el cumplimiento fiscal como un valor. Por eso, adeudar impuestos representa para muchas personas una carga económica, pero también una preocupación personal. Desde el Estado tenemos la responsabilidad de acercarles herramientas concretas que alivien esa situación y les permitan regularizarse de manera justa”.

La medida forma parte de una política más amplia impulsada por ARBA para fortalecer la equidad tributaria, facilitando el acceso a beneficios establecidos por ley y evitando que sectores vulnerables acumulen deudas por falta de información o dificultades para realizar trámites.

¿Cómo acceder?

El trámite es simple y se realiza en un solo paso para quienes reciban la comunicación del organismo:

Deben acercarse al Centro de Servicio ARBA más cercano a su domicilio.

Presentar DNI.

Firmar una Declaración Jurada.

Ante cualquier duda se puede consultar por WhatsApp al 221 600-1012

Fuente: Mi8

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