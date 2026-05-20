Se viene el fin de semana largo del 25 de Mayo: cuánto cuesta viajar y cuál es el destino más elegido

Por ahora es baja la cantidad de reservas para el fin de semana largo que se viene. Sin embargo, una localidad bonaerense ya se quedó casi sin plazas disponibles.

El próximo fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo ya empieza a mover el turismo interno y miles de personas analizan escapadas de dos o tres días a distintos puntos del país, con opciones para todos los bolsillos.

En la Costa Atlántica, Mar del Plata aparece como uno de los destinos más accesibles. Según operadores turísticos consultados por la Agencia Noticias Argentinas, todavía se consiguen hoteles de dos estrellas por poco más de 60 mil pesos por dos noches con desayuno incluido, una cifra que genera expectativas positivas para el sector.

Sin embargo, por ahora prácticamente no hay reservas en hoteles para ir a la ciudad de Mar del Plata.

En tanto, destinos como Pinamar y Villa Gesell muestran tarifas más elevadas: las estadías rondan los 100 mil pesos para el fin de semana largo, dependiendo de la ubicación y la categoría del alojamiento.

El panorama se repite en otros centros turísticos del país. En Córdoba y distintas ciudades turísticas del interior también hay promociones y valores similares para atraer visitantes durante el feriado.

Tandil, la gran excepción con ocupación casi total

La sorpresa de este fin de semana largo la da Tandil. La ciudad serrana se convirtió en la opción más codiciada por los habitantes del AMBA y el interior provincial que buscan desconectar sin recorrer largas distancias.

Al contar estructuralmente con una menor capacidad hotelera en comparación con los gigantes de la costa o las sierras cordobesas, el destino serrano vio colmada su plaza de manera anticipada.

A pocos días del inicio del receso, Tandil ya tiene gran parte de sus habitaciones, cabañas y plazas hoteleras totalmente alquiladas, posicionándose como el éxito indiscutido de este puente turístico de mayo.

Fuente: Diario de cultura

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