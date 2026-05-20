Mar del Plata conmemora el 216° aniversario de la Revolución de Mayo

Este lunes desde las 9.30 se llevarán a cabo las actividades oficiales en Plaza San Martín y la Iglesia Catedral. El cronograma incluye el izado de la bandera junto a la Banda del Ejército, el tradicional Tedeum y un cierre con danzas folclóricas. En la antesala a la fecha patria, el domingo a las 20 la Orquesta Municipal de Tango brindará una función de gala en el Teatro Colón.

La Municipalidad de General Pueyrredon invita a toda la comunidad a participar de las actividades oficiales programadas para el lunes 25 de mayo, en el marco de la celebración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

La jornada conmemorativa comenzará a las 9.30 en el mástil de la Plaza San Martín, donde se realizará el tradicional izado de la bandera nacional con el acompañamiento musical de la Banda del Ejército.

Posteriormente, a las 10, las autoridades locales y los vecinos se trasladarán a la Iglesia Catedral para asistir al Tedeum. Al finalizar la celebración religiosa, a las 10.30, se dará inicio al acto central, el cual contará con las palabras del intendente municipal Agustín Neme y la presentación de una agrupación artística que brindará un espectáculo de danzas folclóricas.

Desde el Municipio se informó que, en caso de lluvia, el acto oficial se trasladará y se realizará en su totalidad dentro de las instalaciones de la Iglesia Catedral.

Por otro lado, y en la antesala a la celebración del 25 de Mayo, la Orquesta Municipal de Tango brindará una función de gala con entrada libre y gratuita por orden de llegada hasta completar el cupo de la sala, que se llevará adelante el domingo 24 a las 20 en el Teatro Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665. Bajo la dirección del Maestro Julio Dávila, también participarán del concierto el cantante Jorge Álvarez y la pareja de baile integrada por Leila Antúnez y Sergio Díaz.

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