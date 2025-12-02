ARCA bajó impuestos a los autos y ahora el precio de estos 0km podría caer hasta $ 16 millones

La Administración de Recaudación y Control Aduanero oficializó la nueva escala de impuestos internos para automóviles, motos y otros

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la nueva escala de impuestos internos aplicable a vehículos automotores para transporte de personas, vehículos preparados para acampar, motociclos, velocípedos con motor y chasis con motor.

La medida rige desde el 1° de diciembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026 y podría generar una reducción significativa en los precios de los 0 km.

Hasta el 30 de noviembre, los automóviles con precio igual o superior a $ 63.166.936,50 a la salida de fábrica (sin IVA) debían tributar el 18% de impuestos internos.

Sin embargo, dado que este gravamen se aplicaba sobre su propio monto, la alícuota efectiva alcanzaba el 21,95%, por lo que el precio de venta al público de los automóviles que no pagaban este impuesto llegaba aproximadamente hasta los $ 85.600.000.

Ahora, con la nueva escala, ARCA incrementó a $ 74.314.009,43 el umbral a partir del cual los automóviles quedan alcanzados por impuestos internos, lo que representa un ajuste del 17,65%.

De esta forma, el precio de venta al público de los vehículos exentos de este gravamen alcanza ahora hasta los $ 102.600.000 aproximadamente.

Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que, hasta la semana pasada, había “automóviles que estaban gravados por impuestos internos y ahora dejaron de estarlo, por lo cual su precio podría disminuir hasta $ 16.300.000 aproximadamente”.

El especialista detalló que, si las terminales mantienen el precio neto del automóvil y los concesionarios preservan su margen bruto nominal, la disminución del precio final podría alcanzar hasta los $ 16.311.923, lo que equivale a una baja del 13,71%.

Sin embargo, advirtió que el porcentaje efectivo de reducción dependerá de cada marca y su estrategia comercial.

Según ejemplificó, para un automóvil con precio de fábrica de $74.314.000:

Con impuestos internos (hasta 30/11): Precio final de $ 118.979.687

Precio final de $ 118.979.687 Sin impuestos internos (desde 1/12): Precio final de $ 102.667.764

Precio final de $ 102.667.764 Diferencia: $ 16.311.923 (13,71% menos)

Este cálculo considera un margen bruto del 12% para el concesionario y asume que las terminales mantienen sus precios netos.

No obstante, Domínguez alertó que contra la posibilidad de baja juega la devaluación del peso en los últimos meses, que llevó a que algunas terminales no aumentaran los precios de determinados modelos para evitar que quedaran gravados con impuestos internos.

“Ahora podrían compensar esta situación y no disminuir los precios o hacerlo en menor medida”, evaluó.

Fuente: El Cronista

