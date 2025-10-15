Argentina debía golear y goleó: 6-0 a Puerto Rico en Miami

Ni el 1-0 ante Venezuela ni la goleada a Puerto Rico pueden dejar muchas conclusiones futbolísticas porque la calidad de los dos partidos jugados en Miami (y con aforo reducido) no son exámenes para el campeón del mundo. Pero Scaloni sin dudas que se llevó cosas positivas de estos nueve días de convivencia, con siete entrenamientos, en los que pudo trabajar cuestiones tácticas y observar a varios de los nuevos (el Flaco López, Moreno, Lautaro Rivero y Cambeses) integrarse a un grupo consolidado, un plantel al que el cuerpo técnico le está buscando los últimos retoques para la lista de 26 (por ahora) que jugarán el Mundial del año que viene.

Mientras en esta fecha FIFA casi una decena de selecciones festejaron su clasificación a la Copa del Mundo, la Argentina hace rato que sabe que defenderá la corona después de una Eliminatoria excelente. Entonces, fueron minutos oficiales para mostrar la seriedad, la voracidad y el respeto por la camiseta para disputar con intensidad este tipo de amistosos de vuelo corto.

Goleada de Argentina en Estados Unidos (Foto: Sam Navarro-Imagn Images).

La Scaloneta dignifica la camiseta cada vez que puede. Y lo hizo ante un seleccionado que no estará en el Mundial y que se encuentra ¡155 en el ranking FIFA! Al comienzo salió a pagarle la entrada a las más de 16.000 personas. Y la primera gran ovación con la bola en marcha se la llevó Dibu, que tapó una pelota increíble: Antonetti pateó de 70 metros y el arquero de la Selección retrocedió para evitar un golazo y sostener su sueño de ser el arquero con más vallas invictas de la historia (está a siete de Chiquito Romero). Y después de ese susto que hizo revolcar al 23, la Selección aceleró y empezó a hacer goles: doblete de Alexis Mac Allister y golazo de Montiel, tras una asistencia más de Messi y van…

Nada cambió en el segundo tiempo y el 3-0. Un partido en espacios reducidos, en el que Argentina buscó hacer más y más goles, en el que Aníbal Moreno se paró y se destacó como 5, en el que Lautaro Rivero cumplió el sueño del pibe y en el que Facu Cambeses se dio el gusto de reemplazar a Dibu. Y mientras tanto, un partido en el que Nico González jugó siempre de tres/extremo y participó en cuatro de los seis goles, con un 4-4-2 en la teoría, pero que se deformaba para tratar de ingresar en un rival que jugó metido en el área. Y así se dio una goleada tremenda, con el bonus track de que Lionel Messi disputó los 90’ (con apenas 72 horas de descanso) y dejó varias perlitas, dejando un par de pases gol (a Montiel y a Lautaro) y su impronta para que casi todos los gritos tengan la presencia del 10, en alguna de sus fases.

La Selección goleó 6-0 a Puerto Rico en un resultado lógico y así Scaloni tiene más argumentos para armar la famosa lista.

Fuente: Diario Olé

