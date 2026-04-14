Argentina y el sueño de llegar a la Luna: el testimonio de la astronauta Lorna Evans

En diálogo con «Ecos de Mañana», programa que se transmite de 7.30 a 9.30 horas por LU9 Mar del Plata, Lorna Evans, médico aeroespaciales, piloto y referente en investigación espacial, habló sobre sus postulaciones como candidata a astronauta análogo en la NASA, agencia espacial a la que llegó hace una década, y su sueño de ser la primera argentina en pisar la Luna dentro de algunos años

Lorna Evans, médica, piloto e investigadora aeroespacial nacida en Lanús, avanza en su camino hacia uno de los sueños más exigentes: convertirse en astronauta. Desde Estados Unidos, donde trabaja en la Mayo Clinic y colabora con la NASA, relató cómo construyó una carrera marcada por el esfuerzo personal y la superación de limitaciones económicas.

La profesional confirmó que ya se postuló como astronauta análoga dentro de un programa vinculado a Artemis, la iniciativa de la NASA que busca llevar nuevamente humanos a la Luna. Mientras espera nuevas convocatorias oficiales, continúa sumando experiencia en investigación y formación específica.

Un sueño que nació en la infancia

Evans recordó que su vocación surgió desde muy chica, cuando expresó su deseo de ser astronauta y recibió una respuesta que marcaba el contexto: «no hay programa espacial argentino, no hay astronautas y menos mujeres». Sin embargo, aseguró que esa limitación se transformó en motor: «voy a ser yo la primera», sostuvo, en una definición que guió su recorrido.

Con ese objetivo, decidió acercarse al ámbito aeroespacial desde Argentina. Primero estudió medicina en la UBA y, en paralelo, comenzó a formarse como piloto, costeando sus horas de vuelo con trabajo propio. «tenía que trabajar para pagarme los viáticos y ahorrar para volar, aunque sea una hora por fin de semana», explicó .

Formación y salto a Estados Unidos

Ante la falta de especialización aeroespacial en el país, Evans buscó oportunidades en el exterior. Hace casi ocho años se radicó en Estados Unidos, donde inició un largo proceso para insertarse en el sistema: envío constante de solicitudes, meses de espera y primeras experiencias como observadora en entornos médicos.

Ese esfuerzo le permitió acceder luego a trabajos de investigación y, más adelante, a programas vinculados a la NASA. Incluso detalló que fue rechazada en varias oportunidades: «cuatro veces me rechazaron, eso equivale a dos años de espera», contó, en relación a cursos de especialización.

Actualmente trabaja en Jacksonville, Florida, y participa en dos proyectos de investigación aeroespacial.

En carrera hacia el programa Artemis

Uno de los pasos más importantes en su camino es la postulación como astronauta análoga, una instancia que simula misiones espaciales en la Tierra. El programa implica vivir durante 45 días en un módulo cerrado, replicando condiciones de una base lunar o marciana.

Según explicó, esta experiencia no solo aporta entrenamiento, sino también antecedentes clave dentro de la NASA: evaluaciones, cartas de recomendación y validación profesional. «es como ir subiendo escalones hasta que abran nuevamente las postulaciones», señaló .

Evans confirmó que su objetivo es aplicar formalmente al programa Artemis cuando se reabra la convocatoria.

Esfuerzo, origen y perseverancia

La médica remarcó que su historia está atravesada por el contexto social en el que creció. Proveniente de una familia de clase media baja, destacó que cada logro fue producto del trabajo propio: «todo lo que quise lo tuve que conseguir por mis propios medios», afirmó .

En ese sentido, consideró que las dificultades también fueron una herramienta de formación personal: la necesidad de buscar oportunidades y generar recursos fortaleció su determinación.

Un camino abierto hacia el espacio

Aunque aún no hay certezas sobre su futuro como astronauta, Evans se mantiene enfocada en su objetivo. Mientras continúa sumando experiencia en investigación y formación internacional, su historia se posiciona como un ejemplo de perseverancia y proyección científica.

«ojalá se dé, y si no, igual voy a estar agradecida por el camino recorrido», expresó, dejando en claro que el sueño sigue vigente y cada paso la acerca un poco más.

Fuente: LU9

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