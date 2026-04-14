La inflación superó el 3% en marzo por primera vez en un año: alcanzó el 3,4%, impulsada por las tarifas y educación

Se trata de una aceleración de 0,5 puntos porcentuales frente a febrero. Los precios Regulados lideraron los avances con un salto de 5,1% impulsados por los ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación.

La inflación de marzo superó el umbral clave del 3% por primera vez en un año, al alcanzar el 3,4% y ya acumula diez meses consecutivos, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El principal impulso llegó de las tarifas y la educación, en el mes de la vuelta a clases; aunque también fue clave el salto del precio del barril del petróleo que impactó directo en el combustibles, producto de la guerra en Medio Oriente.

El índice de precios al consumidor (IPC) acumula un alza de 9,4% en el primer trimestre del año, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6%.

El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo ya había adelantado que el dato de marzo se ubicaría por encima del 3%, aunque proyectó un sendero de «desinflación» hacia adelante y con pompa afirmó que «se vienen los mejores 18 meses de Argentina de las últimas dos décadas». Pese al mal dato del IPC, el funcionario destacó que la «fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo. Por su parte, la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo».

«El dato es malo», aseguró el presidente Javier Milei, al mismo tiempo que añadió: «No nos gusta». «Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente», cerró el liberal libertario, quien el mes pasado había afirmado que para agosto el IPC iba a «arrancar con 0».

Aumentos destacados: educación y tarifas lideran las subas

A nivel de las categorías, los precios Regulados lideraron los avances con un salto de 5,1% (desde 4,3% de febrero), por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación; seguidos por eI IPC núcleo, un dato seguido de cerca por el mercado, se aceleró al 3,2%, con una variación levemente menor al nivel general; y los Estacionales subieron 1%, con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

En el mes de la vuelta a clases, la división de mayor aumento en el mes fue Educación (+12,1%), seguida del Transporte (+4,1%) debido a los fuertes aumentos de combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, estuvo en línea con el promedio de la inflación (+3,4%) impulsado principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA).

«El shock internacional causó subas de 9% en combustibles. Excluyendo este efecto, la inflación habría sido de 3%», señaló el economista de Adcap Grupo Financiero, Federico Filippini.

«Marzo suele ser un mes donde la inflación tiende a ser más elevada, impulsada por la vuelta a clases (educación subió 12,1%) y el cambio de temporada en indumentaria. Esta vez, además, se sumaron dos factores adicionales: el aumento en el precio de los combustibles (7,1% tomando el ponderado de las regiones), que impactó de forma general sobre la economía; y la suba en el precio de la carne, que presionó la Núcleo al alza y aportó 0,8 puntos a la inflación a nivel general», analizó la economista de GMA Capital, Rocío Bisang, en diálogo con Ámbito.

Noticia en desarrollo.-

Fuente: Ámbito

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