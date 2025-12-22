Argentina y un contraste notorio en la Antártida: crece el turismo desde Ushuaia y cae la logística para programas científicos

La Antártida, con sus 14 millones de km², es un continente vital para la investigación científica y el monitoreo del cambio climático. Más de 30 países mantienen presencia activa en la región bajo el marco del Tratado Antártico, lo que genera una demanda creciente de sistemas logísticos eficientes.

Actualmente, la Argentina enfrenta un contraste marcado: mientras Ushuaia lidera el turismo antártico, su capacidad para dar soporte a los programas científicos internacionales es prácticamente inexistente. En cambio, Punta Arenas (Chile) se consolidó como líder mundial en logística polar, con inversiones estatales y privadas que superan los US$410 millones hacia 2028.

Congreso Antártico Ushuaia 2025: un llamado a la acción

El 28 de noviembre de 2025, la Fundación Finnova organizó el primer Congreso Antártico en Ushuaia, donde especialistas en logística, ciencia y medio ambiente coincidieron en que el desarrollo de infraestructura sostenible es clave.

“Este desarrollo no solo potenciaría el turismo, que en 2023 superó los 80.000 visitantes, sino que también facilitaría la investigación científica, aumentando el número de proyectos con apoyo desde Argentina”, señalaron los expertos.

Programas antárticos y presencia argentina

Hoy existen cerca de 40 programas antárticos activos, que sostienen bases, envían investigadores, mueven carga y realizan vuelos hacia el continente. La Argentina es el país con mayor número de bases (13): seis permanentes y siete temporarias.

Sin embargo, el país no presta servicios logísticos completos a ninguno de esos programas. Solo el Programa Antártico Brasileño ha utilizado Ushuaia como base parcial en los últimos años.

Chile y el modelo mixto Estado–sector privado

En la Región de Magallanes, Chile proyecta:

US$150 millones en puertos (Muelle Prat, Puerto Mardones, Puerto Williams).

(Muelle Prat, Puerto Mardones, Puerto Williams). US$260 millones en aeropuertos clave .

. La creación de APAL (Antarctic Punta Arenas Logistics), un gremio que reúne a 12 empresas privadas de logística marítima, abastecimiento y comunicaciones.

Este modelo mixto permitió a Chile dar soporte a 24 programas antárticos, con un impacto económico estimado en US$500 millones anuales.

Ushuaia: turismo en alza, logística en deuda

El puerto de Ushuaia pasó de 213 recaladas en 2015/2016 a 422 en 2024/2025, consolidando su liderazgo turístico. Sin embargo, su rol en logística científica sigue rezagado frente a competidores como Punta Arenas, Ciudad del Cabo, Hobart y Christchurch.

Ejemplo comparativo: Christchurch (Nueva Zelanda) abastece solo a cuatro programas antárticos y genera más de US$100 millones anuales en actividad logística y científica.

Proyectos inconclusos y avances recientes

En 2021, el gobierno de Alberto Fernández anunció un Polo Logístico Antártico con inversión de US$300 millones , nunca concretado.

con inversión de , nunca concretado. En 2024, el presidente Javier Milei reafirmó su compromiso con la Base Naval Integrada en Ushuaia , aún sin avances significativos.

, aún sin avances significativos. En diciembre de 2025, se habilitó provisoriamente la pista de la Base Antártica Petrel para operaciones civiles, un hito que permite conexión aérea directa con Tierra del Fuego y reduce costos frente a los vuelos militares Hércules C-130.

Este avance abre nuevas posibilidades: rotación rápida de investigadores, transporte de equipamiento de alto valor y respuesta sanitaria inmediata.

Ushuaia en un punto de inflexión

La ciudad tiene ventajas naturales insuperables: aguas profundas, abrigo y cercanía al Sector Antártico Argentino. Con inversiones en muelles, conectividad aérea y cooperación público-privada, Ushuaia podría transformarse de puerta de entrada turística a centro logístico y científico internacional, capturando una cuota significativa de un mercado global valorado en cientos de millones de dólares anuales.

Esto no solo diversificaría la economía de Tierra del Fuego, sino que consolidaría a Ushuaia como capital bicontinental y actor estratégico en la gobernanza antártica.

Fuente: Noticias Ambientales

