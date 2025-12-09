Arranca la nueva era: asumen los nuevos concejales y se definen las nuevas autoridades del cuerpo

Este martes se produce el recambio de concejales en General Pueyrredon. También se eligen las nuevas autoridades de cuerpo.

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon atraviesa hoy una de sus jornadas institucionales más importantes, con el recambio legislativo que renovará la mitad de sus bancas. Desde las 9 se realiza la sesión de despedida de los doce concejales que concluyen su mandato, mientras que a las 12 está prevista la asunción de los doce nuevos ediles, en una ceremonia que también definirá la nueva conducción del cuerpo.

La actividad comienza con el reconocimiento a los representantes que dejan su banca tras cuatro años de labor. La sesión de homenaje, como es tradición, incluye discursos, agradecimientos y la entrega de medallas.

El acto central tendrá lugar al mediodía, cuando juren los concejales que fueron elegidos en las elecciones del 7 de septiembre. La nueva composición marcará un reordenamiento político dentro del recinto.

El oficialismo dejará de tener mayoría propia. El interbloque del PRO y la Coalición Cívica, junto a su nuevo aliado LLA, sumarán diez concejales. En tanto, Nuevos Aires tendrá cuatro y se convertirá en árbitro de diversas cuestiones en el Concejo Deliberante. Hasta este recambio la bancada radical (devenida en Nuevos Aires tras las elecciones) fue un aliado central del oficialismo.

La oposición en tanto quedará con Unión por la Patria con cuatro concejales, otros cuatro para Acción Marplatense y dos para el Frente Renovador.

Quiénes ingresan al nuevo Concejo

De los doce ingresos, cinco pertenecen a la alianza entre el PRO y LLA. Fernando Muro, Florencia Ranellucci, Rolando Demaio, Noelia Ríos y Marcelo Cardoso. Tres pertenecen a Unión por la Patria. Mariana Cuesta, Pablo Obeid y Solange Flores. No obstante, esta última forma parte del Frente Renovador. Los dos de Nuevos Aires son Gabriela Azcoitia y Ariel Martínez Bordaisco. En tanto, Gustavo Pulti y Melisa Centurión ingresan por Acción Marplatense.

Esta distribución anticipa nuevos alineamientos y abre un escenario distinto para la negociación legislativa. La dinámica que supo manejar el oficialismo, en una alianza con la UCR como socio principal, puede cambiar, aunque no se descarta que las negociaciones entre Guillermo Montenegro y Maximiliano Abad permitan construir nuevamente una mayoría.

Elección de autoridades

La sesión de las 12 no solo marcará el inicio del mandato de los nuevos ediles. También será el momento en que el cuerpo defina a sus autoridades para el próximo período legislativo. La elección incluye la presidencia, las vicepresidencias y la secretaría, cargos que ordenan el funcionamiento interno y establecen el mapa político del Concejo.

El acuerdo tácito en Mar del Plata establece que el que gana la elección define al presidente del Concejo Deliberante. El acuerdo previo a las elecciones indicaba que el lugar le corresponde a La Libertad Avanza y el elegido sería Emiliano Recalt.

