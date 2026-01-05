Arribó a Mar del Plata el primer vuelo de la temporada desde Rosario

Desde el sector turístico y aeroportuario destacaron la importancia de estos enlaces para potenciar la llegada de turistas y fortalecer la actividad económica local.

Con una ocupación casi plena, este lunes llegó al Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla el primer vuelo de la temporada de Aerolíneas Argentinas procedente de la ciudad de Rosario, marcando un nuevo impulso a la conectividad aérea de Mar del Plata durante el verano.

La aeronave aterrizó con 95 pasajeros a bordo, tal confirmó el sitio @SpottersARG, lo que representó un 99% de ocupación, un dato que refleja la alta demanda turística y el interés por la ciudad como destino para la temporada estival.

El arribo de este vuelo refuerza el flujo de visitantes provenientes del Litoral y se suma a la programación de servicios que buscan facilitar el acceso aéreo a Mar del Plata, especialmente en los meses de mayor movimiento turístico. Desde el sector turístico y aeroportuario destacaron la importancia de estos enlaces para potenciar la llegada de turistas y fortalecer la actividad económica local.

La conexión directa con Rosario forma parte de la estrategia de Aerolíneas Argentinas para ampliar la oferta de vuelos hacia destinos turísticos clave del país durante el verano, consolidando a Mar del Plata como uno de los principales polos de atracción de la costa atlántica.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios