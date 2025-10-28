Asado, frutillas, budines y sabores alemanes por todo el territorio bonaerense

El calendario de celebraciones en la provincia para los próximos días

Noviembre comienza con una agenda repleta de propuestas gastronómicas y productivas en los municipios bonaerenses. Lobos celebrará la 4° Fiesta de la Tradición y el Asado; Suipacha, la Fiesta del Pueblo; Florencio Varela, la Fiesta de la Frutilla 2025; Daireaux, la 8° Fiesta del Sabor Alemán en el Pueblo Turístico Arboledas; Puan, la 7° Fiesta del Asado Criollo en Bordenave; y Guaminí, la 2° Guaminí Cocina.

GENERAL MADARIAGA

30º Fiesta del Talar

Fecha, hora y lugar: Jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre, desde la mañana, en el Predio Municipal Puesto La Invernada, Ruta 74 km 5,5.

Descripción: Prueba de riendas con más de 1.800 potros, desfile de emprendados y tropillas entabladas, peña, baile todas las noches y gastronomía criolla. Entrada arancelada. Organiza Cooperadora Escuela Nº 15 Batalla de Tucumán.

AZUL (Chillar)

17º Fiesta del Chacarero y Encuentro Ganadero 2025

Fecha, hora y lugar: Viernes 31 de octubre, desde las 10:00; sábado 1 y domingo 2 de noviembre, desde las 09:00, en Ruta Nacional Nº 3, km 361.

Descripción: Exposición de maquinarias, herramientas y productos, dinámicas y demostraciones en vivo, charlas, puestos, actividades, espectáculos musicales, servicio de cantina. Clásico desfile de maquinarias por el pueblo, encuentro de chacareros y transportistas. Entrada gratuita. Organiza el Club Huracán.

LOBOS

4° Fiesta de la Tradición y el Asado

Fecha, hora y lugar: Viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, desde el mediodía, en el Parque Municipal. Descripción: Viernes, noche de guitarreada y fogón. Sábado y domingo, Concurso del Mejor Asado a la Estaca, apertura con más de cien bailarines en escena, entrega de reconocimientos a caballos premiados en distintas competencias, muestra de adiestramiento libre, artistas en vivo, ballet folclórico, gastronomía criolla, feria de artesanías, puestos gastronómicos y viveros. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lobos con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

BRAGADO (Olascoaga)

142° Aniversario de Olascoaga

Fecha, hora y lugar: Sábado 1, a las 21:00, en el salón de eventos de la comunidad Mapuche y domingo 2, a las 10:45, en el predio del ferrocarril de Olascoaga. Descripción: Sábado, actuación de Marcelo Siri, Amistad Chamamecera, Bernardo Caputo, Sentimiento del Monte y Rancho Apa. Servicio de cantina con entrada arancelada. Domingo, encuentro de peñas, desfile institucional, reconocimiento a colaboradores, inauguración del salón y pruebas de riendas. A las 18:30, espectáculo de Ivan Emiliano y Kino. Entrada arancelada. Organiza la Delegación de Olascoaga con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado.

SUIPACHA

Fiesta del Pueblo

Fecha, hora y lugar: Sábado 1 y domingo 2, desde el mediodía, en diferentes espacios físicos de Suipacha. Descripción: Actividades culturales sobre escenario mayor -ubicado en la plaza central-, espectáculos en vivo, desfile de centros tradicionalistas con la participación de más de 200 jinetes, almuerzo criollo en el Centro Tradicionalista, artistas, patio gastronómico y feria de artesanías. En el marco del 161 aniversario de Suipacha. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Suipacha.

VILLARINO (Argerich)

10° Encuentro del Budín

Fecha, hora y lugar: Sábado 1, a las 11, en el predio del ferrocarril. Descripción: Desfile tradicional gaucho y de autos antiguos, artesanías y emprendimientos, presentación de peñas, artistas locales y venta de budines artesanales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Villarino.

CAMPANA

Fiesta del Isleño El Río Nos Une

Fecha, hora y lugar: Sábado 1, desde las 12:00, en la Casa de Turismo e Islas Campana, Manuel Iglesias S/N. Descripción: El festival muestra el trabajo de los isleños campanenses y honra a los habitantes de la islas del Delta del Paraná. Habrá puestos gastronómicos, feria de productores, artesanías, artistas locales y colocación de un mural con materiales autóctonos del lugar. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Campana.

FLORENCIO VARELA

Fiesta de la Frutilla 2025

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, a partir de las 10:00, en el Museo Guillermo Hudson. Descripción: Puestos de productores frutilleros, emprendimientos, food truck, artistas y talleristas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Florencio Varela con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

DAIREAUX (Pueblo Turístico Arboledas)

8º Fiesta del Sabor Alemán

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, desde las 10 en Arboledas. Descripción: Tercer concurso de cocina con importantes premios, espectáculo del espiche, cerveza artesanal y comidas típicas alemanas. Espectáculos musicales con el conjunto de danzas Vesna (Alemania, Eslovenia y Ex-Yugoslavia) y Dúo Camino. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Daireaux y la Delegación Municipal de Arboledas. Evento previsto para el 12/10, reprogramado por condiciones meteorológicas adversas. Arboledas pertenece al programa Pueblo Turístico Arboledas de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

CHACABUCO (Rawson)

1° Fiesta del Juguete Artesanal

Fecha, hora y lugar: Domingo 2 a las 14:30, en plaza San Martín. Descripción: Talleres de construcción de juguetes con materiales reutilizados, calle de juegos, paseo de juguetes artesanales, estación sustentable, espacio de literatura infantil, intervenciones artísticas, feria de artesanías, exposición de juguetes de colección, gastronomía y conversatorio “Hacia un consumo sustentable de juegos y juguetes”. Entrada gratuita. Organiza La Desfábrica de Juguetes con el acompañamiento de la Delegación Municipal de Rawson.

FLORENTINO AMEGHINO

129° Aniversario de Florentino Ameghino

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, desde las 16:30, en la plaza principal. Descripción: Desfile de instituciones, acto protocolar, espectáculos de artistas y danzas locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Florentino Ameghino.

JUNÍN (Saforcada)

Fiesta del Peón Rural

Fecha, hora y lugar: Domingo 2 de noviembre, desde la mañana, en Saforcada.

Descripción: Desfile, juego de riendas, carrera de sortijas, almuerzo criollo y espectáculos en vivo. Actuarán Engualichados, Alma Romero, Nuevos Sueños, Escuela de Danzas Lirolay y Camperito y Reserva. Organiza la Delegación Municipal de Saforcada con el apoyo de la Municipalidad de Junín. Evento previsto para el 27/08, reprogramado por condiciones meteorológicas adversas.

PUAN (Bordenave)

7° Fiesta del Asado Criollo

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, a las 8, predio de la fiesta. Descripción: Concurso de asadores en pareja, espectáculos, paseo de artesanías, patio de comida, peña Danza y Sentimiento, agrupación bombos Santa Teresa, taller de danza Bordenave y Kumara folclore. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de la Fiesta con el acompañamiento del Municipio de Puan.

GUAMINÍ

2° Guaminí Cocina

Fecha, hora y lugar: Sábado 1, desde el mediodía, en Lago del Monte. Descripción: Jornada con sabores y música en familia. Cocineros y espectáculos en vivo, puestos gastronómicos. Entrada gratuita. Organiza la Unión Gastronómica. Guaminense con el acompañamiento de la Municipalidad de Guaminí. Evento previsto para el 11/10, reprogramado por condiciones meteorológicas adversas.

CORONEL SUÁREZ

4º ÑAM 2025

Fecha, hora y lugar: Sábado 1 y domingo 2, desde las 17:00, en el Mercado de las Artes. Descripción: Paseo gastronómico gourmet con productos regionales, degustaciones, sorteos, catas, clases de cocina y música en vivo a cargo de artistas locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Suárez en conjunto con la carrera de Gastronomía del Instituto de Formación Docente y Técnica N°48, emprendedores y productores locales.

TANDIL

4° Kermesse Rural y 3° Concurso de Asado

Fecha, hora y lugar: Sábado 1 y domingo 2, de 10:00 a 21:00, en el Parque de la Industria y el Comercio. Descripción: Feria de emprendimientos rurales, degustaciones, juegos para la familia, espectáculos teatrales y folclóricos. Cantinas a cargo de clubes de la Liga Tandilense de Fútbol. El concurso se realizará en base a asado de carne vacuna, al asador en cruz, respetando la cultura gastronómica de los pueblos rurales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tandil, clubes locales, UTHGRA y Escuela de Cocina Sigum. Evento previsto para los días 11 y 12, reprogramado por condiciones climáticas adversas.

SAAVEDRA (Pueblo Turístico Dufaur)

2° Fiesta de la Galleta de los Pueblos

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, a las 11 horas en el Parque Dufaur. Descripción: Corredor gastronómico “Tradición y Sabores”, degustaciones de galleta, exposición de autos y motos, espectáculos en vivo con artistas locales, patio gastronómico y paseo de emprendedores, artesanías y manualistas. Entrada gratuita. Dufaur pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza la Municipalidad de Saavedra.

