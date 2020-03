Así está Mar del Plata en el primer día de cuarentena obligatoria

La ciudad amaneció con una postal atípica: calles vacías, comercios cerrados y solo algunas personas que van a trabajar por estar exceptuados de la norma. El decreto de urgencia estará vigente hasta el 31 de marzo.

Tras el anuncio del presidente de la Nación Alberto Fernández, que decretó la cuarentena total y obligatoria para todo el territorio de la República Argentina, a partir de la medianoche del viernes, Mar del Plata amaneció con un paisaje atípico: calles vacías, comercios cerrados y solo algunas personas que se dirigen a sus trabajos por estar exceptuados de la norma.

Asimismo, la presencia policial también se hace presente y ya se vieron distintos controles de circulación en el acceso a la ciudad de la Ruta 2 y el cruce de Edison y la Ruta 11.

En el centro, plena Peatonal San Martín, las fuerzas de seguridad desde una garita de vigilancia, leen por altoparlante un texto que indica que no es posible circular por la vía pública, debido a la cuarentena social obligatoria por el avance del coronavirus.

En la noche del jueves, el Jefe de Estado habló con la prensa luego de una jornada de extensas reuniones y de encuentros con los gobernadores de distintas provincias en la quinta de Olivos. «El mundo atraviesa un momento particular, esta atravesado por una pandemia que llego a América Latina, la salud para nosotros es muy importante, por eso tomamos el toro por las astas desde el comienzo, nos abocamos a las respuestas rápidas para prevenir el avance del virus», manifestó Alberto Fernández.

Qué se puede hacer en la cuarentena y qué está prohibido

Quedó anulada la obligación de ir a los lugares de trabajo, con excepción de las fuerzas de seguridad, las policías provinciales, los bomberos y los empleados que trabajen en servicios públicos o en comercios de venta de alimentos, productos de primera necesidad y farmacias.

Las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales trabajarán en conjunto para evitar la circulación en las calles. El Estado nacional y los Estados provinciales garantizarán la provisión constante de alimentos en los comercios y supermercados en todo el país.

Por su parte, los hospitales públicos y privados tendrán guardias mínimas para emergencias. Se cerrarán todas las fronteras, no se podrá salir del país por ningún medio, quedará limitado al máximo el transporte público y habrá retenes en las rutas nacionales y provinciales para frenar la circulación de personas.

La cuarentena total determinará que permanezcan cerradas las escuelas también. No abrirán los comercios que no sean considerados esenciales, como farmacias y supermercados. No habrá bares ni shoppings, ni vendedores ambulantes, teatros, cines y demás.

Por otra parte, lo kioscos de diarios y revistas estarán abiertos para poder acceder a la información. Los periodistas y gente relacionada a los medios de comunicación también podrán continuar con sus tareas.

Si las personas rompen con la cuarentena, se podría decretar castigos, como el secuestro del vehículo por medio del cual se movilizan o multas. Se tomará como un delito contra la salud pública y hasta podría conllevar penas de cárcel. «Le pedí a los gobernadores que actúen con el peso de la ley», expresó el presidente Alberto Fernández.

Fuente: marplatense.com

Comentarios

comentarios