Asociación Amigos del MAR: No a la venta del predio.

La Asociación Amigos del Museo de Arte Contemporáneo Mar expresa su disconformidad con el proyecto de utilizar los terrenos de la llamada Canchita de los Bomberos para un desarrollo inmobiliario.

Ese predio es el único del barrio que ofrece un espacio verde de esas características y dimensiones para la realización de deportes y de encuentros sociales y culturales, por lo tanto creemos necesario preservar su carácter público y comunitario.

Entendemos que las expresiones artísticas brindan gozo, disfrute y enriquecen la vida de las personas, de la misma manera los lugares destinados al ocio, a las actividades al aire libre, a la recreación con amigos o familia son imprescindibles en la vida cotidiana. Esperamos que nuestra opinión sea tenida en cuenta ya que la sabemos compartida por gran parte de la ciudadanía en general y también por los vecinos del lugar en particular.

