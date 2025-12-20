Asumió la nueva Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Comercio

Durante el acto de asunción, Guillermo Bianchi destacó la importancia de las organizaciones colectivas, subrayando que “hoy son atacadas por el gobierno de Javier Milei”, y remarcó que ese escenario obliga a redoblar los esfuerzos para consolidar la unidad del movimiento obrero.

La nueva Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica asumió este viernes ante más de 600 trabajadores mercantiles. Esta comisión fue electa en los comicios realizados durante el mes de julio, donde las trabajadoras y los trabajadores mercantiles renovaron su confianza en la lista encabezada por Guillermo Bianchi.

La nueva conducción sindical inicia un nuevo período de gestión con un fuerte respaldo democrático, ratificando un modelo de conducción basado en la defensa de los derechos laborales, la participación colectiva y el fortalecimiento de la organización sindical en un contexto social y político complejo.

Durante el acto de asunción, Guillermo Bianchi destacó la importancia de las organizaciones colectivas, subrayando que “hoy son atacadas por el gobierno de Javier Milei”, y remarcó que ese escenario obliga a redoblar los esfuerzos para consolidar la unidad del movimiento obrero. En ese sentido, convocó a seguir fortaleciendo la organización sindical como herramienta fundamental para defender al pueblo trabajador frente a los avances de la derecha en la Argentina.

Asimismo, el secretario general puso en valor el compromiso histórico del sindicato con el buen trato y la protección del adulto mayor, al tiempo que resaltó el rol protagónico de la juventud mercantil como motor indispensable para sostener la lucha sindical y proyectarla hacia el futuro.

“La experiencia de quienes han construido este sindicato y la fuerza de las nuevas generaciones son claves para seguir haciendo frente a políticas que buscan avanzar sobre los derechos conquistados”, afirmó Bianchi.

La nueva Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica ratificó su compromiso de continuar trabajando en defensa del empleo, el salario y las condiciones laborales, sosteniendo una agenda sindical que priorice la justicia social, la solidaridad y la organización colectiva.

