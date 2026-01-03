Ataque a gran escala de EEUU a Venezuela: Trump confirmó que Maduro fue capturado y sacado del país

El líder de la Casa Blanca dijo en redes que el dirigente chavista fue trasladado en avión, junto a su esposa. Brindará más detalles en una conferencia de prensa que ofrecerá en las próximas horas. Calificó el operativo de «exitoso».

Donald Trump confirmó que las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque aéreo en Venezuela y anunció en redes que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país junto a su esposa.

«Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país», anunció el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Truth, donde además indicó que a las 11 ofrecerá una conferencia de prensa para dar más precisiones del operativo que calificó de “brillante”.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, admitió que desconocía el paradero de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una «prueba de vida» de ambos.

Días atrás, el líder de la Casa Blanca había dado luz verde a los ataques luego de meses de aumento de la presencia militar frente a las costas venezolanas y reiteradas advertencias para que Maduro abandonara el poder.

«Fue una operación brillante. Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos», adelantó el republicano al The New York Times.

Desde el lugar donde vacaciona, Trump monitoreó la avanzada a gran escala en todo el territorio venezolano. Los estallidos resonaron con fuerza en Caracas, y los ataques alcanzaron puntos estratégicos cerca de instalaciones militares clave, como Fuerte Tiuna, al oeste de la capital, y la base aérea de La Carlota.

Varias detonaciones, acompañadas por el sobrevuelo de aviones a baja altura, se registraron desde las 2 de la madrugada —las 3 en Argentina— en distintos sectores de Caracas.

Horas después, el régimen de Venezuela denunció oficialmente una «gravísima agresión militar» por parte de EE.UU. contra «localidades civiles y militares» en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, además de la capital del país.

Los ataques, en las redes

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02 de la mañana de este sábado en Caracas.

A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos en la capital venezonala. En ese sentido, también reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirman escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales mostraron los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Además, circulan imágenes que muestran varios helicópteros Chinook sobrevolando Caracas, en medio de una noche marcada por los cortes de luz.

El caos también se apoderó de la ciudad y se vieron imágenes de cientos de autos intentando huir de la zona en conflicto. Los videos mostraron a agentes de las Fuerzas de Nicolás Maduro deteniendo a civiles en la calle.

Otros habitantes en la región bombardeada reportan explosiones en La Guaira, al mismo tiempo que apagones y detonaciones en Caracas, en un escenario que apunta a una escalada histórica.

Fuente: Mi8

