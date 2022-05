Ataque de pánico: qué es y cómo identificarlo para ayudar a una persona que lo padece

La sensación de no respirar, de pensar que te vas a morir y sentirse agobiado por la situación, es parte de lo que sucede cuando una persona atraviesa un ataque de pánico. En muchas ocasiones nos encontramos con personas que están pasando por un momento como este, y muchas veces no sabemos cómo actuar para ayudarlos.

Portal Universidad dialogó con Horacio Martínez, Psicólogo, Docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y participante del Grupo de Investigación Psicopatología y Clínica, sobre qué es el ataque de pánico y qué podemos hacer como ciudadanos cuando nos encontramos con esta situación.

El especialista explicó que “es un cuadro de origen psicológico que tiene manifestaciones físicas, pero eso a veces genera preocupación e incluso confusión en el diagnóstico ya que puede presentarse acompañado de taquicardia, sudoración, perturbación perceptiva, mareos, etc.”

Ante esto, el docente señaló, a grandes rasgos, algunos síntomas por los que pasan estas personas:

Taquicardia, las sensaciones de “el corazón en la garganta”.

Dificultades respiratorias o pseudo respiratorias.

Dificultades digestivas, náuseas.

Sudoración.

Sensación del vértigo.

En el caso del diagnóstico, Martínez mencionó que “hay una especie de autodiagnóstico que podemos hacer frente a la sensación de angustia, que no es lo mismo que ataque de pánico, porque lleva una sensación más catastrófica”.

El psicólogo comentó que uno de los obstáculos que tiene la angustia es que “no te da una representación clara de lo que te está pasando, tiene esa gran dificultad que no se siente mal, se siente amenazado pero no sabe de qué”.

Ataque de pánico y la pandemia

Luego de atravesar dos años donde el coronavirus tuvo un lugar protagónico en la vida de todos los ciudadanos, el aislamiento social fue esencial para combatir este virus. Pero qué pasa con las personas que atraviesan estas situaciones donde se sienten ahogados, ¿aumentaron las consultas frente a esta situación?

Ante esta pregunta, Martínez afirmó: “no tengo datos estadísticos, pero podría presumir que sí. Muchas veces la angustia termina asociándose a la fobia, es un cuadro en donde lo que aparece fundamentalmente es un temor a algo concreto”.

Por lo tanto, “el estar encerrado es una de las fobias típicas. Es una idea que se le pone a la persona, quien tiene un ataque de angustia dice me voy a morir, y no se va a morir pero si tenes la idea, es más poderosa que cualquier cosa”, destacó.

“Algo en la idea de que no me dejan salir, puede llevar a la angustia, y por más que se comparta la situación con el resto de la población, lo puede volver intolerable”, señaló el psicólogo.

¿Cómo podemos ayudar?

Haciendo referencia al tratamiento, Martínez planteó que “del lado del psicólogo es un motivo de consulta muy frecuente. En una entrevista el paciente te habla de lo que puede, y muchas veces te dicen me siento mejor, uno no hizo nada pero esa posibilidad de recaudar el trabajo psíquico y que pueda asociar cosas es de mucha ayuda, lo que no quiere decir que resuelva la situación”.

Además de esta forma, “existe una medicación, que los profesionales recurren a este tipo de medicamento para resolver el estado de angustia, pero no es terapéutica. Puede calmar momentáneamente la sensación, pero no la resuelve”, afirmó.

“Si uno tiene un amigo que está angustiado, invitarlo a hablar es una buena forma de salirse de ese estado”, indicó el docente.

El psicólogo destacó que “a veces cuando vemos a alguien, está desesperado, tratamos de imponer la calma y eso no ayuda, ninguna orden lo hace. Lo que se pide en un principio es que respire“.

“Pareciera que no puedo respirar y no lo estoy haciendo. A medida que vamos recuperando poco a poco la respiración nos damos cuenta que sí podemos hacerlo. Hablar seguramente lo va a ayudar a resolver el momento”, finalizó Martínez.

FUENTE: Portal Universidad

Comentarios

comentarios