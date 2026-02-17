Atención estudiantes: Universidades Nacionales tendrán nuevas carreras

Anunciaron una renovación masiva de su oferta académica para el ciclo lectivo 2026

En un contexto marcado por la transformación digital y la demanda de perfiles híbridos, las universidades argentinas anunciaron una renovación masiva de su oferta académica para el ciclo lectivo 2026. Las nuevas propuestas se orientan principalmente a áreas de datos, tecnología, salud y creatividad estratégica.

El auge de los negocios digitales y la inteligencia de datos

Varias instituciones han incorporado licenciaturas diseñadas para liderar la revolución digital en el ámbito corporativo:

• Inteligencia de Negocios (Business Intelligence): La Universidad del Salvador (USAL) lanza esta carrera de cuatro años, cuyo plan de estudios combina un 30% de formación técnica con un 70% enfocado en digitalización y negocios.

• Finanzas Digitales: La UADE presentó este programa que articula las finanzas tradicionales con tecnologías disruptivas como criptomonedas, blockchain y billeteras virtuales. Según su directora, Florencia Scaturchio, el diferencial actual es poder liderar la transformación tecnológica desde dentro de la industria financiera.

• Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos: También en la UADE, esta formación se centra en el desarrollo de sistemas inteligentes, abordando áreas como machine learning y automatización.

• Comercio y Negocios Globales: La UCA sumó esta licenciatura en su sede de Buenos Aires, integrando una mirada que incluye la transformación digital y la innovación en mercados externos.

Comunicación y Marketing en entornos virtuales

La Universidad Católica Argentina (UCA) ha expandido su oferta en diversas sedes con carreras enfocadas en el ecosistema digital:

• Comunicación Digital e Interactiva: Se dictará en la sede de Paraná, preparando a los estudiantes para desempeñarse en medios digitales y gestión de redes sociales.

• Marketing Digital: En la sede de Mendoza, se ofrecerá una tecnicatura orientada al diseño de campañas publicitarias y escritura SEO.

Biotecnología: La nueva frontera interdisciplinaria

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se destaca con el lanzamiento de la Licenciatura en Biotecnología para 2026. Esta carrera tiene la característica única de ser interdisciplinaria, con la participación de cuatro facultades (Farmacia, Agronomía, Exactas y Veterinarias), permitiendo que el alumno elija orientaciones específicas tras un ciclo común. Por su parte, el ITBA también sumará una Ingeniería en Biotecnología de cinco años, y el IUDPT iniciará la Licenciatura en Bioinformática, que fusiona la biología molecular con herramientas avanzadas de machine learning.

Carreras con enfoque en el comportamiento y el diseño

Finalmente, el diseño y las ciencias sociales también se adaptan:

• Diseño Estratégico: La UADE incorpora esta licenciatura con modalidad bilingüe (22% de materias en inglés), integrando el uso de inteligencia artificial en el proceso creativo.

• Ciencias del Comportamiento: Tanto la UCA (sede Rosario) como el ITBA lanzarán esta carrera, orientada a analizar y predecir conductas humanas mediante la integración de datos y neurociencia.

Fuente: ahoramardelplata – Sarah Mota – La Nación

