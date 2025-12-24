Atención: hasta qué hora hay colectivos este 24 de diciembre

El transporte este 24 de diciembre es un tema que inquieta a los marplatenses. Hasta qué hora funcionan los colectivos.

Los colectivos urbanos de Mar del Plata funcionarán con horario reducido este miércoles 24 de diciembre, en el marco de los festejos por la Nochebuena. Así lo confirmó la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que precisó hasta qué hora circularán las distintas líneas del transporte público de pasajeros.

Según la información oficial, el último servicio de cada línea partirá a las 19.30 desde su cabecera A partir de ese horario, cada colectivo que complete el recorrido dejará de circular. La medida alcanza a todo el sistema de transporte urbano de General Pueyrredon y responde al esquema habitual que se aplica en fechas festivas.

Desde el gremio aclararon además que el servicio se retomará el jueves 25 de diciembre a partir de las 6 de la mañana, cuando volverán a circular las unidades en los recorridos habituales. Durante la mañana de Navidad, el cronograma se normalizará progresivamente a medida que las empresas pongan en marcha todas las frecuencias.

La reducción del servicio obliga a los usuarios a planificar con anticipación sus traslados, sobre todo a quienes trabajan hasta la tarde del 24 o tienen previsto movilizarse en horarios cercanos al inicio de la celebración. También impacta en quienes dependen del transporte público para regresar a sus hogares luego de las últimas compras o reuniones familiares.

Como ocurre cada año, desde el sector recomiendan tomar previsiones y, en caso de ser necesario, buscar alternativas de movilidad para la noche del 24, ya que no habrá refuerzos ni servicios especiales una vez cumplido el horario de finalización.

El esquema anunciado por la UTA se suma a otras modificaciones habituales en servicios públicos durante las fiestas de fin de año, en una ciudad que en esta época combina la actividad cotidiana de los residentes con el movimiento turístico propio de la temporada.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios