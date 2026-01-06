Atención jubilados: con aumento confirmado, cuánto se cobra en enero 2026 y qué pasará con el bono

Según la fórmula de movilidad vigente, establecida en el Decreto 274/2024, los haberes previsionales se actualizan todos los meses con base en la inflación de dos meses atrás

Con el dato de la inflación de noviembre ya confirmado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) terminó de definir los montos que percibirán jubilados y pensionados en enero de 2026. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en el 2,5%, lo que activa un nuevo ajuste mensual por movilidad y vuelve a poner en escena la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

El aumento impactará sobre todas las prestaciones del sistema previsional y también alcanzará a las asignaciones sociales, como la AUH y la Asignación por Embarazo.

¿De cuánto es el aumento para jubilados en enero 2026?

Según la fórmula de movilidad vigente, establecida en el Decreto 274/2024, los haberes previsionales se actualizan todos los meses con base en la inflación de dos meses atrás. De esta manera, en enero, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un incremento del 2,47%, en línea con el IPC de noviembre, que fue del 2,5%.

La suba se aplica sobre:

Jubilaciones y pensiones contributivas

Haber mínimo previsional

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más

Pensiones graciables

El objetivo del esquema es mantener el poder adquisitivo de los ingresos frente al avance de la inflación, aunque con ajustes mensuales de bajo impacto real.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES en enero

Con la actualización confirmada, los nuevos montos previsionales para enero de 2026 serán los siguientes:

Jubilación mínima: $349.299,31

Jubilación máxima: $2.350.453,71

PUAM: $279.439,45

PNC por invalidez o vejez: $244.509,52

A estos valores podría sumarse nuevamente el bono extraordinario de $70.000, lo que elevaría el ingreso total de quienes cobran los haberes más bajos.

En ese escenario, los montos finales quedarían así:

Jubilación mínima + bono: $419.299,31

PUAM + bono: $349.439,45

PNC + bono: $314.509,52

Desde el organismo previsional explican que el refuerzo busca compensar el rezago acumulado de los ingresos más bajos frente a la inflación.

Bono para jubilados en enero: qué definirá el Gobierno

De cara al comienzo de 2026, una de las principales incógnitas es la continuidad del bono de $70.000. Si bien ANSES todavía no emitió una confirmación oficial, en ámbitos gubernamentales dan por hecho que el refuerzo podría prorrogarse un mes más.

El esquema sería similar al de meses anteriores:

El bono se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM o pensiones no contributivas. Para jubilados con haberes superiores al mínimo, el extra se liquida de forma proporcional, hasta alcanzar un tope equivalente al haber mínimo más el bono, que en enero sería de $419.299,31. El dinero se acreditaría automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites.

Cuándo cobran jubilados y pensionados en enero 2026

Como ocurre cada mes, el calendario de pagos dependerá de la terminación del DNI del titular. De acuerdo a las previsiones oficiales, los pagos comenzarían el jueves 8 de enero, con los documentos terminados en 0.

ANSES publicará el cronograma completo en los primeros días del mes a través de su sitio web y la plataforma Mi ANSES.

El impacto del aumento en la AUH y otras asignaciones

El incremento por movilidad no solo alcanza a jubilaciones y pensiones, sino también a las asignaciones familiares y universales. Desde enero de 2026, los nuevos montos serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58

AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

Asignación por Embarazo (AUE): $118.454,32

Como establece el régimen vigente, ANSES paga el 80% del monto todos los meses, mientras que el 20% restante se acumula y se cobra una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y educación.

Un enero con aumentos moderados y definiciones clave

El primer mes de 2026 llega con subas acotadas por inflación, pero con decisiones clave todavía en juego, especialmente en relación con el bono extraordinario. Para millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, ese refuerzo puede marcar una diferencia decisiva en el ingreso mensual.

Mientras tanto, ANSES avanza con el calendario de pagos y mantiene vigente el esquema de actualizaciones mensuales, en un contexto de fuerte atención sobre el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

