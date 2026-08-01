«A desaburrir el Invierno» convocó a más de 20 mil espectadores en el Auditorium

Con más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida, «A desaburrir el Invierno» despidió su edición 2026, que como cada año agotó localidades y volvió a reunir a miles de familias en torno al juego, la imaginación y las artes escénicas, reafirmando al ciclo como uno de los grandes clásicos culturales de las vacaciones de invierno en la Provincia de Buenos Aires.

El tradicional ciclo culminó este sábado con una última jornada de talleres, actividades lúdicas y espectáculos para toda la familia en las salas Astor Piazzolla y Jorge Laureti (Centro Comercial del Puerto) del Teatro Auditorium. Durante esta edición, miles de marplatenses y turistas disfrutaron de una propuesta inspirada en «La Kermesse», eje temático que recuperó la magia de los juegos tradicionales, el encuentro familiar y la participación colectiva de una celebración que ofreció 22 funciones, alternando cine nacional infantil junto al talento de artistas marplatenses a los que se sumaron 8 talleristas, 3 maquilladoras y 7 animadores.

Más de 20 mil espectadores que agotaron localidades, participaron de las diversas actividades desarrolladas en el Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes. La programación artística reunió espectáculos de teatro, música, circo y proyecciones. Estas actividades convirtieron cada tarde de las vacaciones de invierno en un espacio de juego, aprendizaje y encuentro.

En el marco del programa «Vacaciones Divertidas» del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el Teatro Auditorium celebró una nueva edición del histórico ciclo «A desaburrir el Invierno», que volvió a consolidarse como una de las propuestas culturales más convocantes de las vacaciones de invierno en la ciudad.

Bajo el concepto «La Kermesse», el ciclo invitó a recuperar el espíritu de las plazas y los juegos compartidos. Antes de cada función, el público pudo participar de una amplia programación de actividades divididas por edades que incluyó talleres de artes plásticas, espacios para primeras infancias, maquillaje artístico, freestyle, cómic y dibujo, generando una experiencia participativa para toda la familia.

Como en cada edición, el ciclo también tuvo un fuerte perfil comunitario. Niñas y niños de distintos barrios de Mar del Plata participaron especialmente invitados facilitandoles el transporte, permitiendo que cientos de familias pudieran acceder a las propuestas culturales del Teatro Auditorium en el marco de las políticas de Cultura Comunitaria.

Comentarios

comentarios