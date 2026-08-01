Vacaciones de invierno: «El movimiento no alcanzó para compensar la caída de los últimos meses”

UTHGRA Mar del Plata trazó un balance «moderado» de la actividad turística durante el receso invernal. La hotelería y la gastronomía trabajaron “bien” solo un fin de semana. Preocupa el bajo nivel de ocupación, las estadías cortas y un consumo que no repunta.

En la recta final de las vacaciones de invierno, UTHGRA Mar del Plata hizo un balance del movimiento turístico en la ciudad y lo calificó de «moderado» y «por debajo del de otros años», en línea con las bajas expectativas que ya se manejaban antes de que arrancara el receso, cuando el nivel de reservas en los hoteles ya anticipaba un panorama flojo.

El primer fin de semana arrancó con apenas un 25% de ocupación, un número muy bajo para esta época del año y que además estuvo condicionado por la final del Mundial. De ahí en más, el movimiento fue creciendo de a poco hasta tocar su punto más alto el segundo fin de semana, cuando algunos establecimientos llegaron a un 40-45% de ocupación, aunque una buena parte del sector se quedó por debajo de esos niveles. Para este último fin de semana las reservas rozan el 35%.

«Se terminó trabajando bien un solo fin de semana, el del medio. Ya anticipábamos que no había grandes expectativas porque las reservas venían bajas. Y finalmente el movimiento no alcanzó para compensar la caída de la actividad que venimos teniendo durante el año», explicó el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, aunque rescató el «pequeño repunte» en el sector que trajeron los visitantes.

El dirigente señaló que las estadías fueron cortas, en general de dos o tres noches, y que el consumo se mantuvo entre moderado y bajo. «El turismo es un aliado fundamental para la hotelería y la gastronomía. Cuando llegan turistas se genera más demanda y más trabajo, pero esta vez la afluencia estuvo por debajo de lo esperado y el consumo se redujo mucho”, marcó.

Desde el gremio remarcaron que este comportamiento «no sorprende», ya que está «directamente relacionado» con la pérdida de poder adquisitivo que “mes a mes se agrava”, y con la caída en la cantidad de arribos que se viene observando en los fines de semana largos a lo largo de prácticamente todo el año, al menos desde la temporada de verano en adelante.

«La gente cuida mucho el bolsillo, acorta sus estadías lo más que puede y reduce sus gastos. Eso se siente directamente en el consumo en los establecimientos y afecta el trabajo de los compañeros y compañeras. Por eso remarcamos que es urgente incentivar el turismo», afirmó Santín.

El secretario general ponderó la amplia oferta cultural, recreativa y turística que tuvo Mar del Plata durante el receso, aunque insistió en que hace falta reforzar la promoción de la ciudad en todo el país. «Mar del Plata tiene muchísimo para ofrecer durante todo el año, y su hotelería y gastronomía son puntos muy fuertes en ese sentido. Hay que seguir promocionando la ciudad, mostrar sus atractivos y lograr que más argentinos nos elijan por fuera de la temporada», señaló.

Por último, Santín reconoció que las vacaciones significaron «un pequeño refuerzo» para la actividad, pero que estuvieron lejos de compensar un año marcado por un consumo cada vez más retraído que viene golpeando de lleno a la hotelería y la gastronomía de la ciudad.

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