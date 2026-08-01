A 35 años de la nevada que hizo historia en Mar del Plata

El 1 de agosto de 1991, la ciudad amaneció cubierta de blanco por una nevada histórica que todavía ocupa un lugar central en la memoria marplatense.

Mar del Plata recuerda este 1 de agosto los 35 años de la nevada histórica de 1991, una jornada excepcional que tiñó de blanco la costa, los barrios y el centro, y que todavía permanece como una de las postales más recordadas de la ciudad.

Aquella mañana de invierno, los marplatenses amanecieron con una imagen inusual: copos de nieve cayendo de manera sostenida sobre calles, techos, autos y playas. El fenómeno fue tan intenso que la ciudad quedó cubierta durante horas por una capa blanca, una escena que cada aniversario vuelve a circular en fotos familiares, recortes de diarios y archivos locales sobre la histórica nevada en Mar del Plata.

Para muchos vecinos, aquel día fue la primera vez que vieron nevar en su propia ciudad. Las clases se suspendieron, el tránsito se alteró y cientos de personas salieron a las veredas, plazas y playas para tocar la nieve, sacarse fotos o simplemente mirar un paisaje más asociado a la Patagonia o la cordillera que a la costa atlántica bonaerense.

La nevada en Mar del Plata que marcó a una generación

La nevada del 1 de agosto de 1991 se convirtió en un hecho climático histórico porque superó en intensidad y permanencia a otros registros recordados en Mar del Plata, como los de 1964, 1972 y 1975. La combinación de frío polar, humedad y condiciones atmosféricas excepcionales permitió que la nieve se acumulara incluso sobre la arena.

El recuerdo también se sostiene por su dimensión afectiva. En una ciudad acostumbrada al viento, la lluvia y los inviernos húmedos, la nieve produjo una pausa colectiva: familias enteras salieron a la calle, los chicos jugaron en los barrios y muchos vecinos conservaron durante décadas las imágenes de ese día como parte de su archivo personal.

Con el paso del tiempo, la nevada de 1991 quedó como referencia obligada cada vez que el frío se instala con fuerza en Mar del Plata. También volvió a alimentar comparaciones con otros episodios aislados de nieve o aguanieve registrados en la ciudad y la zona, dentro de un repaso por las nevadas que marcaron a la ciudad.

A 35 años de aquella jornada, el recuerdo sigue vivo. Y cada vez que el cielo se oscurece en pleno invierno o la temperatura cae con fuerza, no falta quien mire hacia arriba con la ilusión de volver a ver caer nieve sobre Mar del Plata, aunque sea una vez más.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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