Morosos bancarios: advierten que la deuda promedio per cápita trepa a los $3.000.000

Un estudio de CEPA expuso el peso de las deudas en mora y el debate crece por el impacto en familias, pymes y jubilados.

La discusión por la morosidad y el endeudamiento de familias y pymes volvió a ganar espacio en la agenda pública. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina, la deuda promedio per cápita de quienes tienen atrasos con el sistema bancario llega a los tres millones de pesos, en un escenario donde la mora en las familias ya venía mostrando señales de alarma.

El informe de CEPA fue difundido en X por la diputada Julia Strada y también midió el endeudamiento si se computan deudas bancarias y no bancarias. En ese caso, el promedio por persona en mora se ubica en torno a un millón y medio de pesos.

Los datos territoriales muestran la magnitud del problema. Según el relevamiento citado, hay alrededor de 2,2 millones de morosos en la provincia de Buenos Aires, 500 mil en Córdoba, 400 mil en Santa Fe y 340 mil en la Capital Federal.

El tema no aparece aislado. En los últimos días también se conocieron estudios sobre el agotamiento social frente al peso de las deudas, como un relevamiento de la consultora QSocial que marcó el cansancio de la mitad de la población ante esta situación.

Otro análisis elaborado por el Banco Provincia agregó un dato sensible: cuatro de cada diez jubilados contrajeron deudas en los últimos dos años. Ese escenario se suma a otros debates recientes sobre las deudas de los jubilados y el impacto de los gastos corrientes sobre los ingresos previsionales.

Créditos caros y falta de inclusión

“La inflación bajó pero las tasas siguieron altas. Buena parte del problema se explica por el vicio de prestar caro. Es una crisis en parte autogenerada”, afirmó el especialista Leonardo Ferrucci, en referencia al creciente problema de morosidad en préstamos personales y tarjetas de crédito.

Ferrucci no plantea la crítica desde una organización de consumidores ni desde la oposición política. Tiene más de dos décadas de trayectoria en empresas del sistema financiero, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y actualmente impulsa WayaWallet, una billetera virtual pensada para responder a necesidades de sectores informales.

El diagnóstico apunta especialmente al modo en que bancos y entidades financieras administran el acceso al crédito. En los últimos meses, el endeudamiento con tarjetas también motivó medidas específicas, como los préstamos para cancelar deudas con tarjetas de crédito lanzados por el Banco Nación.

Ferrucci también asesora a la Organización Latinoamericana de Trabajadores Independientes, creada a pedido del papa Francisco, con apoyo del Parlasur. Desde ese lugar, sostiene que las herramientas financieras digitales pueden cumplir un rol importante si se orientan a la inclusión.

“Las billeteras, bien empleadas, son un acelerador de la inclusión social. Pix, en Brasil, es un ejemplo por la positiva”, explicó, en referencia a la aplicación desarrollada por el Banco Central del país vecino.

En esa línea, cuestionó las barreras que enfrentan los pequeños emprendimientos para entrar al sistema formal. “Si en vez de ponerle barreras de acceso al sistema a los pequeños emprendimientos los ayudáramos a entrar, subiría la recaudación, se podrían bajar impuestos y el PBI podría subir 3 o 4 puntos”, afirmó.

El debate queda así cruzado por dos dimensiones: la urgencia de millones de personas que acumulan atrasos y la discusión sobre el modelo de crédito. Para Ferrucci, la salida no pasa solo por refinanciar deudas, sino por revisar tasas, condiciones de acceso y herramientas de inclusión financiera.

Fuente: Mi8

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