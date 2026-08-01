Agosto llega con aumentos en alquileres, prepagas y más: todas las subas que golpearán el bolsillo

El Estado y las empresas ya definieron los incrementos de tarifas y servicios clave para el próximo mes. Los nuevos montos que entrarán en vigencia este sábado

A partir de este sábado 1° de agosto, los argentinos volverán a enfrentar una nueva tanda de aumentos en servicios básicos, tanto públicos como privados, que impactará directamente en los gastos fijos de las familias. Durante el octavo mes del año, subirán las cuotas de las prepagas, los boletos del transporte, las tarifas de energía y las cuotas de los colegios privados, entre otros rubros.

Tras el dato de inflación de junio del 1,9%, las empresas y gobiernos ajustarán sus cuadros tarifarios para agosto. En algunos casos, por los mecanismos de indexación mensual y las cláusulas contractuales vigentes serán los instrumentos que determinarán los nuevos valores de cada servicio y en otros, por decisión unilateral de los prestadores o reguladores.

Prepagas: las cuotas suben entre 1,8% y 2,9%

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los valores para agosto. Las cuotas de los planes de salud subirán hasta 2,9%. Las firmas ya cargaron estos datos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

OSDE, Avalian, Hospital Italiano y Hospital Alemán confirmaron un aumento del 1,9%. Swiss Medical subirá entre 1,8% y 2%. Sancor Salud pautó un alza de entre 1,9% y 2,9%, dependiendo del plan y la región del país. Por su parte, Galeno aumentará 2,6% y Omint tendrá una suba más alta que llegará hasta el 2,9%. Estos ajustes también se aplicarán a los copagos en algunos casos.

Alquileres: llegan los aumentos de agosto por ICL

Agosto llega con una nueva ronda de actualizaciones para miles de contratos de alquiler en todo el país. Aunque el mercado ya funciona mayoritariamente bajo las reglas que surgieron tras el DNU 70/2023, todavía permanecen vigentes algunos acuerdos firmados bajo la Ley de Alquileres de 2020, que transitan sus últimos meses antes de desaparecer definitivamente.

El Índice para Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central, fija para agosto un ajuste anual del 31,52%, mientras que también se registran actualizaciones del 8,96% para contratos trimestrales, 12,14% para los cuatrimestrales y 16,58% para los semestrales.

De esta manera, agosto se convierte en otro mes clave para un mercado que dejó atrás la rigidez de la normativa de 2020 y volvió a la negociación entre propietarios e inquilinos respecto del plazo contractual, el índice de actualización y la frecuencia de los aumentos.

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Cuánto aumenta un alquiler de $500.000 en agosto

Para visualizar el impacto de los nuevos índices, un alquiler mensual de $500.000 queda de la siguiente manera según la modalidad de actualización prevista en el contrato y siempre que el convenio esté basado en el ICL:

• Actualización trimestral (ICL 8,96%).

Pasa de $500.000 a $544.800.

Aumento: $44.800.

• Actualización cuatrimestral (ICL 12,14%).

Pasa de $500.000 a $560.700.

Aumento: $60.700.

• Actualización semestral (ICL 16,58%).

Pasa de $500.000 a $582.900.

Aumento: $82.900.

• Actualización anual (ICL 31,52%).

Pasa de $500.000 a $657.600.

Aumento: $157.600.

Colegios privados de la Provincia de Buenos Aires: suba de 5%

El Gobierno provincial fijó topes arancelarios con incrementos del 5% y 2,5% para las cuotas de agosto y septiembre respectivamente.

La medida alcanza a los distintos niveles de enseñanza, Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior, y ajusta las escalas según el porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento, el cual varía entre el 40% y el 100%.

Para la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de agosto aún no fue publicado oficialmente.

fuente: ámbito

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