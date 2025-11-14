Aumenta el boleto de colectivos en Mar del Plata: desde diciembre pasará a costar $1.550

Se trata de una suba de 190 pesos en relación al valor anterior. Regirá a partir de las 0 horas del 1º de diciembre

Durante la tarde de este viernes, se decretó un nuevo aumento en la tarifa del Transporte Público Urbano Colectivo de Pasajeros en Mar del Plata y todo General Pueyrredon: el mismo pasará a costar $1.550 y regirá a partir del 1º de diciembre.

Cabe destacar que desde la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros solicitaron un incremento a $1.909,82 a raíz de su estudio de costos.

Asimismo, segun se desglosa en el decreto, el estudio técnico de tarifa llevado a cabo por el Ejecutivo municipal arrojó un valor de $1.576,43. Finalmente, se redondeó en $1.550.

Se trata de una suba de 190 pesos en relación al valor anterior: $1.360, decretado en abril de este año. En este marco, describieron que «esta tarifa técnica, calculada para el período anual Octubre de 2024 hasta Septiembre de 2025, está impactada por la caída de la demanda post-pandemia, que había presentado una incipiente recuperación pero que no ha logrado consolidarse».

