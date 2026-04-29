La foto de Franco Colapinto con Lionel Messi que revolucionó a los fans: el encuentro que nadie esperaba

El encuentro se dio en el centro de entrenamiento del Inter Miami y cumplió con el sueño del piloto que está en la ciudad para la carrera de Fórmula 1

Una imagen que rápidamente se volvió viral sacudió las redes: Franco Colapinto y Lionel Messi posaron juntos por primera vez, acompañados por Rodrigo De Paul en el centro de entrenamiento del Inter Miami. El encuentro entre dos referentes del deporte argentino generó una ola de reacciones y emoción entre los hinchas.

La reunión se dio en el marco de un acuerdo comercial con YPF, que fue quien compartió la foto en sus redes oficiales con un mensaje que no pasó desapercibido: “La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores”.

La publicación generó miles de comentarios en cuestión de minutos. Muchos usuarios dudaron de la veracidad de la imagen, en un contexto donde los contenidos generados con inteligencia artificial están a la orden del día.

“¿Es real?”, “Decime que hay video”, “¿Se juntaron de verdad?” fueron algunas de las preguntas más repetidas, hasta que la propia empresa confirmó que el encuentro fue real.

Un deseo que Colapinto había expresado

Días antes, durante su paso por Argentina, Colapinto había hablado sobre la posibilidad de conocer a Messi. “Tengo muchas ganas de conocerlo, pero quiero que sea algo natural”, había dicho, dejando en claro que no quería un encuentro armado ni mediático.

“No quiero que sea algo de marketing, me daría vergüenza”, había agregado el joven piloto, quien ahora cumplió uno de sus grandes deseos de forma inesperada.

¿Messi en el GP de Miami?

Tras la viralización de la imagen, los fanáticos comenzaron a especular con la posible presencia de Messi en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, algo que por el momento no fue confirmado.

Cronograma del GP de Miami (hora argentina)

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres 1: 13:00 a 14:30

Clasificación Sprint: 17:30

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13:00 a 14:00

Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17:00

El evento será una nueva oportunidad para ver en acción a Colapinto, ahora con una foto que ya quedó para la historia del deporte argentino.

Fuente: A24

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