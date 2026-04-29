El compostaje doméstico gana protagonismo como una solución accesible frente al aumento de residuos urbanos. A través de hábitos simples, los restos orgánicos se transforman en abono natural que mejora suelos y reduce la contaminación.

En este sentido, organismos como la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales destacan su valor ambiental. De este modo, se impulsa una práctica que contribuye a disminuir el volumen de basura enviada a rellenos sanitarios.

Además, el compostaje permite cerrar el ciclo de los residuos orgánicos. Así, lo que antes se descartaba se convierte en un recurso útil para huertas, jardines y espacios verdes.

Mes del Compostaje: una práctica cotidiana que reduce residuos y mejora la salud del suelo en entornos urbanos. (EL LITORAL)

Opciones accesibles para compostar en el hogar

Existen diversas alternativas para comenzar a compostar en casa. Por ejemplo, una compostera puede fabricarse con baldes reciclados, realizando perforaciones para ventilación y drenaje.

Asimismo, los cajones de madera apilados representan una opción económica y práctica. En consecuencia, permiten organizar el proceso en capas y facilitar la aireación del material.

Por otro lado, también es posible compostar en un pozo en el suelo. Aunque esta técnica es más simple, ofrece menor control sobre el proceso de descomposición.

En todos los casos, el objetivo es garantizar condiciones adecuadas para transformar residuos en abono. De este modo, se optimiza el proceso natural.

Materiales y proceso para un compost eficiente

El compostaje admite restos de frutas, verduras, yerba, café, hojas secas y cartón sin tinta. En cambio, se excluyen productos como carne, lácteos o plásticos.

Además, es fundamental combinar materiales húmedos y secos. Por lo tanto, se recomienda una proporción de dos partes de material seco por una de material húmedo.

Asimismo, el contenido debe airearse periódicamente. En consecuencia, se acelera la descomposición y se evita la generación de malos olores.

Tras un período de entre cuatro y seis meses, el compost adquiere una textura oscura y olor a tierra húmeda. Así, queda listo para su uso en suelos.

Mes del Compostaje: una práctica cotidiana que reduce residuos y mejora la salud del suelo en entornos urbanos. (EL LITORAL)

El Mes del Compostaje y su origen

El Mes del Compostaje surge como una iniciativa global para promover la gestión sustentable de residuos orgánicos. Generalmente se celebra en abril, impulsado por organizaciones ambientales y gobiernos.

En este contexto, se desarrollan campañas educativas y talleres comunitarios. De esta manera, se busca concientizar sobre la importancia de reducir la basura orgánica.

Además, la iniciativa fomenta la adopción de prácticas domésticas sostenibles. Por lo tanto, contribuye a la construcción de hábitos más responsables con el ambiente.

Los beneficios ambientales del compostaje

El compostaje reduce significativamente la cantidad de residuos que terminan en basurales. En consecuencia, disminuye la emisión de gases de efecto invernadero asociados a su descomposición.

Además, mejora la calidad del suelo al aportar nutrientes naturales. Así, favorece la retención de agua y reduce la necesidad de fertilizantes químicos.

Por otro lado, promueve la economía circular al reutilizar recursos. En ese sentido, transforma un problema ambiental en una solución sostenible.

Finalmente, el compostaje fortalece la conciencia ambiental. De este modo, impulsa una relación más equilibrada entre las personas y la naturaleza.

Fuente: Noticias Ambientales

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