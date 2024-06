Aumentan 50 mil pesos las jubilaciones de los abogados y la mínima llegará a los 400 mil

El flamante Directorio de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el platense y radicado en Mar del Plata hace treinta años Fabián Gerardo Portillo, determinó en julio una suba de 50 mil pesos en las jubilaciones, por lo que la mínima llegará a los 400.000, lo que impacta en los 10 mil pasivos que hay en el territorio bonaerense. En Mar del Plata se calcula que hay 3.700 activos y 350 jubilados.

“Nuestros primeros objetivos son mejorar la recaudación, el haber jubilatorio y también optimizar el sistema asistencial que da nuestra Caja”, señaló el presidente de la entidad, quien agregó que “este incremento que se da en julio es una señal de lo que queremos hacer”.

Además, indicó que “estamos trabajando para reducir los gastos que son innecesarios y fijando prioridades con responsabilidad, prudencia y honestidad. Este nuevo Directorio está a disposición tanto de los activos como de los pasivos”.

Asimismo Portillo lamentó que en la Caja de la Abogacía, como gran parte de las entidades previsionales, por la problemática económica y financiera del país, «no tengamos” un haber jubilatorio que alcance. “Tenemos que mejorarlos porque va a impactar en la actividad profesional”, agregó.

“Si existiera una muy buena jubilación el abogado se retiraría de manera inmediata con 35 años de profesión, dejando a los nuevos profesionales para que ingresen al mercado laboral. Sin embargo, hoy la gente se retira cada vez más tarde porque el dinero no les alcanza, situación que les pasa también a otras profesiones, no sólo a la abogacía”, aseguró Portillo, que fue ex presidente del Colegio de la Abogados de Mar del Plata hasta el 2022.

“Merecemos los que estamos en esta actividad tener la posibilidad de elegir entre retirarnos a los 65 años o seguir trabajando, sólo porque queremos y no por necesidad económica. Este es uno de nuestros objetivos a mejorar”; finalizó el actual titular de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires.

