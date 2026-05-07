El fenómeno viral que sorprende al país: Agustín Canolik llega a Mar del Plata con su show “Misterios Mentales”

El ilusionista y mentalista que revoluciona las redes sociales con más de 50 millones de visualizaciones se presentará el próximo 8 de mayo en el Centro de Arte Radio City Roxy, en el marco de su gira nacional

Mar del Plata se prepara para recibir a una de las revelaciones más impactantes del espectáculo actual: Agustín Canolik. El ilusionista y mentalista, que ha logrado lo impensable al agotar entradas con meses de anticipación en la emblemática Avenida Corrientes, desembarcará en «La Feliz» con su aclamado espectáculo “Misterios Mentales” el próximo 8 de mayo en el Centro de Arte MDQ. Las entradas ya están en venta en Plateanet y boletería del teatro.



Canolik no es solo un mago; es un fenómeno transmedia. Con más de 400 mil seguidores y videos que superan las 50 millones de reproducciones, ha logrado captar la atención de audiencias globales y medios internacionales. Su capacidad para «leer la mente» lo ha llevado a ser el invitado estrella de los programas de televisión y streamings más importantes del país , donde ha dejado boquiabiertos a conductores y famosos por igual.



De dejar un empleo de oficina en marketing para dedicarse plenamente a su pasión por el mentalismo y el ilusionismo, y de participar en eventos o mostrarse en espacios más pequeños, Agustín retorna a Mar del Plata para marcar un hito en su carrera al subir al escenario de la sala Roxy.



¿Qué es «Misterios Mentales»?

El show no es una simple exhibición de trucos. Es una experiencia interactiva que invita al público a ser protagonista. A través de la adivinación, el ilusionismo y la psicología, Canolik propone un viaje de autoconocimiento.

El encuentro integra contenido audiovisual, conectando el mundo digital con la mística del teatro en vivo. En ese marco y lejos de pretender poderes sobrenaturales, Agustín utiliza su habilidad técnica y teatral para reflexionar sobre el lugar del misterio en una era dominada por la tecnología.

Previo a su parada en Mar del Plata y posteriormente, la gira pasará por:

25 de abril: Córdoba (Teatro La Cañada)

1 de mayo: El Palomar (Helios Palomar)

8 de mayo: Mar del Plata (Radio City Roxy)

15 de mayo: La Plata (Teatro Metro)

22 de mayo: San Isidro (Teatro Stella Maris)

24 de julio: Rosario (Teatro Lavardén)

31 de julio: Banfield (Teatro Maipú)

7 de agosto: Neuquén (Casino Magic)

30 de octubre: Mendoza (Cine Teatro Plaza

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