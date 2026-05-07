Shakira confirmó el lanzamiento de «Dai Dai», la canción oficial del Mundial 2026

Es la cuarta vez que la artista colombiana es la encargada de la canción oficial del máximo torneo de la FIFA.

Tras un show masivo en Brasil, se confirmó que Shakira será la encargada de ponerle voz a la canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. Según anunció la artista hoy en un breve video publicado en sus redes sociales la canción será lanzada el 14 de mayo.

En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de «Dai Dai». El tema también contaría con la colaboración del cantante nigeriano Burna Boy.

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