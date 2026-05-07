Cambian las reglas de la VTV en 2026: qué modifica el nuevo sistema y cómo afecta a los conductores

El esquema actualizado impacta sobre autos nuevos, frecuencia de inspecciones y valores del sistema. Conocé los detalles.

El sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) atraviesa una actualización que modifica aspectos centrales del trámite obligatorio para circular en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Las nuevas disposiciones, formalizadas a través del Decreto 139/2026, introducen cambios en la frecuencia de los controles, el momento en que los vehículos deben realizar la primera revisión y el esquema de costos.

Qué cambia con la reforma del sistema de control vehicular

El cambio principal está en los plazos de revisión. A partir de ahora, los autos nuevos tendrán más tiempo antes de realizar la primera VTV. La normativa establece que la inspección inicial deberá hacerse a los 4 años desde el patentamiento o al alcanzar los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Esta modificación rompe con el esquema anterior, donde los controles comenzaban antes, y busca adaptarse a la mayor confiabilidad de los vehículos modernos.

También se modifica la frecuencia de revisión para autos con cierta antigüedad. Los vehículos que tengan entre 4 y 8 años pasan a realizar la VTV cada dos años, en lugar de hacerlo anualmente como ocurría hasta ahora. En cambio, para autos con más de 8 años o que superen los 80.000 kilómetros, se mantiene el esquema tradicional de control cada 12 meses.

Uno de los aspectos más relevantes del sistema es que no funciona de manera unificada en todo el país. Cada jurisdicción puede aplicar criterios propios, lo que genera diferencias en plazos, costos y requisitos.

Por ejemplo, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el calendario de vencimientos se organiza según la terminación de la patente, en mayo corresponde a las terminadas en 5, en la Provincia se recomienda gestionar turno con anticipación debido a la alta demanda. Algunas provincias ya adelantaron que no adoptarán ciertos cambios propuestos a nivel nacional, lo que refuerza la fragmentación del sistema.

El endurecimiento de los controles también mantiene vigente el esquema de sanciones para quienes no cumplen con la verificación. Circular sin la VTV al día puede derivar en multas elevadas que, en casos reiterados o graves, alcanzan montos muy altos.

La falta de verificación puede implicar la retención del vehículo en controles de tránsito, lo que refuerza la importancia de cumplir con los plazos establecidos.

El impacto en los costos del trámite

Otro punto central de la actualización es el precio de la VTV. El sistema ahora se rige por un esquema de Unidades Fijas, lo que implica que el valor del trámite deja de ser estático y pasa a ajustarse según variables económicas.

Esto significa que el costo puede variar con mayor frecuencia, acompañando aumentos en factores como combustibles o tarifas reguladas. Si bien los valores dependen de cada jurisdicción, la tendencia es de aumento respecto a períodos anteriores.

Este cambio genera impacto directo en el bolsillo de los conductores, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, donde históricamente los costos son más altos.

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Qué cambia para los conductores

El nuevo modelo de VTV modifica la rutina de millones de conductores. Para quienes tienen autos nuevos, representa un alivio en términos de tiempo y costo, al espaciar los controles. Para el resto, en cambio, el impacto se siente en el precio, que tiende a actualizarse con mayor frecuencia.

La posible incorporación de nuevos actores al sistema podría cambiar la forma en que se realiza el trámite en los próximos meses. El dato central es que la VTV entra en una etapa de transición: ya hay cambios concretos en vigencia, pero también un proceso abierto de reformas que todavía no terminó de definirse.

Mantenerse informado sobre las nuevas reglas deja de ser un detalle y pasa a ser clave para evitar multas, gastos innecesarios y problemas al momento de circular.

Fuente: Ámbito

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