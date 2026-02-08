Aumentan los costos y la mano de obra: cuánto cuesta construir una vivienda en Mar del Plata

Según un informe del Colegio de Arquitectos, se registraron aumentos mensuales del 2,8% en mano de obra y del 1,3% en materiales

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX (CAPBA 9) informó que el Índice del Costo de la Construcción y Variación de Precios en Mar del Plata registró en enero de 2026 aumentos mensuales tanto en viviendas como en edificios, impulsados principalmente por subas en la mano de obra.

Según se detalló, el indicador correspondiente al sector Viviendas marcó una variación del 2,2% respecto de diciembre. El resultado estuvo explicado por incrementos del 2,8% en Mano de Obra y del 1,3% en Materiales.

Con esta actualización, el costo de construcción en la ciudad se ubicó en $1.657.045,40 por metro cuadrado, sin contemplar IVA, honorarios profesionales, costo del terreno, gastos jurídicos ni utilidades de empresa. El Índice General, con base 100 en mayo de 2025, se posicionó en 113,3, reflejando la evolución acumulada desde la puesta en marcha de la medición.

En paralelo, el informe incorporó como referencia el modelo de Edificios, que en enero registró una suba mensual del 2,4%.

En este caso, la variación respondió a aumentos del 2,8% en Mano de Obra y del 1,9% en Materiales. Así, el costo de construcción alcanzó los $1.710.641,67 por metro cuadrado, también sin incluir IVA, honorarios, terreno, costos jurídicos ni utilidades empresariales.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios