Prohibido Olvidar a Gernika

En actividad organizada por el Centro Vasco Denak Bat de Mar del Plata, se recordarán este domingo los 89 años del Bombardeo de la localidad viscaína de Gernika.

Socios y allegados se reunirán, a las 11, en el retoño del mítico roble, ubicado en la plaza San Martín, frente a la Facultad de Derecho para escuchar unas palabras alusivas y entonar “Gernikako Arbola” canción de José María de Iparaguirre.

Fue durante el transcurso de la guerra civil española, cuando la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, que combatían en favor del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española realizaron el brutal ataque que según las cifras oficiales del gobierno de Euskadi tuvo un saldo de 85,22% de los edificios destruidos , 99% de la villa afectada y 1.654 víctimas mortales.

El 31 de marzo de 1937 comenzó lo que se llamó La Campaña del Norte. Durango fue bombardeada iniciándose una serie de ataques aéreos masivos en posiciones del frente y en otras localidades como Elorrio y Otxandio.

El 26 de abril de ese año, a las 16.20 h, cayeron la primeras bombas en Gernika. Sonaron n las alarmas y la población corrió a los refugios. Poco después los bombarderos de la Legión Cóndor lanzan sus bombas en un primer paso al centro urbano y sobre el depósito de agua. Los cazas alemanes ametrallararon a la población, hasta que se produce un bombardeo masivo .

Durante más de tres horas de infierno se lanzaron entre 31 y 41 toneladas de explosivo, la mayor parte bombas incendiarias que hicieron que el centro urbano fuera completamente arrasado. El incendio provocado no pudo ser extinguido en varios días.

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