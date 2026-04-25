Trágico hallazgo en el barrio José Hernández: encuentran un cuerpo calcinado en un descampado

El hallazgo se produjo esta madrugada en Juan B. Justo al 8400, tras un llamado al 911. Interviene la fiscal Florencia Salas y la autopsia fue fijada para esta tarde

Un cuerpo carbonizado fue hallado durante la madrugada de este sábado en Juan B. Justo al 8400, límite entre los barrios José Hernández y Caribe, y la Justicia intenta determinar en qué circunstancias se produjo la muerte.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el alerta ingresó al 911 alrededor de las 2.30, lo que motivó la intervención de personal policial en el lugar.

Al arribar a la zona, los efectivos constataron la presencia del cadáver calcinado, en una escena que desde entonces quedó bajo investigación.

En la causa interviene la Fiscalía de turno, a cargo de Florencia Salas, que dispuso las primeras medidas para avanzar con el esclarecimiento del hecho.

Por el momento no trascendió oficialmente la identidad del cuerpo, aunque ante las autoridades se presentaron familiares de quién podría ser la persona fallecida.

En ese contexto, se ordenó para este sábado a las 16 la realización de la autopsia , una medida que será clave para avanzar con el expediente. Esa práctica forense permitirá establecer las causas de la muerte y determinar si existió o no participación de terceros.

Mientras tanto, el hallazgo generó conmoción en el sector y la investigación permanece abierta a la espera de los primeros resultados periciales.

Fuente: Mi8

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