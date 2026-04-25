Golpe comando en Easy: entraron armados, redujeron al personal y huyeron en una Amarok con $300 mil

Uno de los asaltantes estaba armado. Ingresaron a la bóveda, pero no encontraron lo que buscaba. Huyeron por Berutti hacia la costa

Cuatro delincuentes, uno de ellos armado, protagonizaron este viernes un asalto en Easy, donde redujeron al personal, ingresaron al sector de las bóvedas y escaparon con $300.000

Según la información que pudo reconstruir Mi8 en base a información judicial, los atacantes llegaron al lugar a bordo de una Volkswagen Amarok gris. y, una vez dentro del comercio, lograron controlar la situación y obligaron a los trabajadores a dirigirse a la zona donde se guarda la recaudación.

De manera preliminar, se indicó que los delincuentes no encontraron en principio aquello que habían ido a buscar, por lo que finalmente solo lograron llevarse unos $300.000 de una de las cajas del local.

Tras concretar el robo, los asaltantes escaparon en la misma camioneta en la que habían arribado y se llevaron puestos todos los carritos que estaban en la playa de estacionamiento. De acuerdo con los primeros datos, se fueron por Berutti, en dirección hacia la costa.

Hasta el momento, no hubo detenidos y la investigación sigue abierta para intentar identificar a los responsables.

Fuente: Mi8

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