Avanza la primera red de ciclovías de Mar del Plata: el Municipio licita la construcción por $1.352 millones

El Emvial elevó el llamado en las últimas horas y esperan conocerse las ofertas el 17 de diciembre, cuando se abran los sobres con las propuestas

El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) formalizó el llamado a licitación pública para ejecutar la primera red de ciclovías del Partido de General Pueyrredon, un proyecto que abrirá el camino a la creación de la primera infraestructura estable destinada a bicicletas en la ciudad. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $1.352.643.373,80 y tendrá su apertura de sobres el próximo 17 de diciembre.

La resolución administrativa se desprende del expediente 29-C-2025, donde se aprobó el pliego técnico y todas las condiciones que regirán la convocatoria. El proyecto forma parte de un convenio específico de cooperación firmado entre la Subsecretaría de Ambiente —dependiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes— y el municipio, en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un dato que refuerza el carácter ambiental y de movilidad sustentable de la iniciativa.

Aunque no se detalló el trazado, la aprobación del pliego marca el primer paso administrativo concreto hacia un sistema que busca ordenar la circulación, promover el uso de la bicicleta y disminuir la dependencia del transporte motorizado en una ciudad que, hasta ahora, no cuenta con infraestructura específica de forma sostenida y planificada.

Según se indica en el llamado, en el artículo 4to, se conformará una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, integrada por representantes de la Dirección General, Contaduría, Oficina de Compras, Asesoría Letrada y Dirección de Obras, para analizar las propuestas técnicas y económicas antes de elevar la recomendación final.

Una vez analizadas las ofertas y adjudicada la obra, el Emvial deberá avanzar con la firma del contrato y la posterior puesta en marcha de los trabajos. La resolución también instruye a la Contaduría del Ente a efectuar las previsiones presupuestarias correspondientes para garantizar la ejecución.

Hace dos años, el Observatorio Universitario de FASTA y la Secretaría de Movilidad Urbana concretaron un estudio de “Evaluación de impacto de la ciclovía de calle Mitre”, que fue inaugurada en 2022. Por entonces, el objetivo fue conocer la opinión de los residentes y comerciantes locales con respecto a la ciclovía que conecta Plaza Mitre con Plaza España a lo largo de 11 cuadras, a fin de lograr una comprensión integral de los efectos de esta iniciativa.

En términos generales, el 74% de los encuestados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la implementación de una red de bicisendas y ciclovías en la ciudad, mientras que un 9,9% expresó desacuerdo. Las opiniones varían según la ubicación de los encuestados, siendo los frentistas de la calle Mitre en la mano de la ciclovía quienes muestran el mayor grado de desacuerdo.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios