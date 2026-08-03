Hombrepié presenta en vivo su primer álbum de estudio. Lo que pasaba mientras dormías

La banda integrada por Joaquín Stanzione y Max Szlinger subirá al escenario del Teatro Vorterix (Diagonal Pueyrredón y Bolívar) el viernes 4 de septiembre a las 21 y las entradas ya están a la venta.

Hombrepié, nacida en Mar del Plata en 2016, construyó una identidad propia donde conviven la potencia del rock alternativo, la sensibilidad del pop y la riqueza rítmica del funk. Desde sus comienzos, ambos músicos comparten la composición, la producción artística y la dirección creativa del proyecto, desarrollando un universo musical y audiovisual en constante evolución.

Lo que pasaba mientras dormías representa el primer trabajo de larga duración de la banda y sintetiza casi una década de búsqueda artística. En diez canciones, el álbum propone un recorrido atravesado por la noche, los sueños, el paso del tiempo y el despertar, concebido como una obra integral donde cada tema forma parte de un mismo universo. Producido por la propia banda, fue grabado entre Pilart Music Studio, Alea Rec y otros estudios independientes, con mezcla y masterización de Nahuel Arrúa, mientras que los visualizers fueron desarrollados junto a Ignacio Bera y Federico Bejarano. El diseño de la portada del álbum estuvo a cargo de Villy Villian, reconocida artista y diseñadora.

Los sencillos «Mambo», «Sus Caramelos» y «Problemas y Dilemas» fueron el anticipo de esta nueva etapa y hoy conviven en el repertorio con canciones como «Pequeña», «Parte de otro mar», «Corazón danzante», «Audiovisual», «Despilfarre», «Chamán» y «Son días», que completan el universo del disco.

A lo largo de su trayectoria, Hombrepié compartió escenario con El Plan de la Mariposa, 1915, Científicos del Palo y Rondamón, entre otras bandas, consolidando su presencia dentro del circuito independiente bonaerense. En paralelo, desarrolló una fuerte identidad audiovisual con videoclips, live sessions, visualizers y contenidos originales para redes sociales que amplían la experiencia de sus canciones.

Para esta presentación, Hombrepié se mostrará con su formación completa integrada por Joaquín Stanzione (guitarra y voz) y Max Szlinger (batería y voz), acompañados por Juan Anté (guitarra), Germán D’Aloia (bajo), Alejandro Soligo (percusión y coros) y Pato Ramallo (teclados). La noche contará además con la participación del cantautor Juan Arenz, encargado de abrir el concierto, y artistas invitados sorpresa.

Con diez años de recorrido, ganadores del Premio Estrella de Mar 2026 en la categoría Música Marplatense y el lanzamiento de su primer álbum de estudio, Hombrepié atraviesa el momento más importante de su carrera y se proyecta como una de las propuestas emergentes con mayor crecimiento dentro de la nueva escena del rock independiente argentino.

Viernes 4 de septiembre- 21:00

Teatro Vorterix – Diagonal Pueyrredón 3338

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