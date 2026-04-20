Avanzan acuerdos entre la Iglesia, la Provincia y el Municipio por las persona en situación de calle

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9.30 a 12 horas por LU9 Mar del Plata, Ana Laura Vulcano, referente de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, habló sobre las recientes reuniones que mantuvieron con los diferentes gobiernos y el Obispado, con el objetivo de avanzar en respuestas coordinadas frente al estado de las personas en situación de calle.

Más de 200 personas se encuentran en situación de calle en Mar del Plata, según el diagnóstico que trazó la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias en una reunión con representantes del Estado provincial, municipal y del Hospital Regional. El encuentro, realizado el viernes pasado, buscó coordinar acciones urgentes frente al avance del frío y la creciente demanda social.

La doctora Ana Laura Vulcano, referente de la Mesa, advirtió que la problemática se profundiza y presenta nuevas características: «Se ha dado una cosa especial en cuanto a la franja etaria, hay muchos jóvenes que antes no había tantos en la calle». A esto se suma que la situación ya no se concentra solo en el microcentro, sino que también alcanza a los barrios periféricos.

Un diagnóstico que excede las plazas disponibles

Durante el encuentro se realizó un relevamiento de los dispositivos existentes. Entre Cáritas Diocesana y el Hogar de Nazaret hay 50 plazas, a las que se suman entre 20 y 30 del espacio municipal de Las Américas, con capacidad para ampliar hasta 60. Sin embargo, los lugares resultan insuficientes y se está buscando un nuevo sitio de resguardo.

Vulcano explicó que tanto el municipio como la provincia asumieron compromisos concretos: «Los dos estados provincial y municipal se comprometieron a poder sentarse para armar esto». La provincia, además, se hará cargo de la logística necesaria para el nuevo dispositivo y pondrá en marcha el Operativo Frío.

Censo, salud mental y un próximo encuentro el 4 de mayo

Uno de los acuerdos centrales fue la realización de un censo municipal para dimensionar con precisión la cantidad de personas en situación de calle, ya que actualmente «no tienen números». El 4 de mayo se realizará una nueva reunión para avanzar sobre este punto.

También se abordó la necesidad de atender en forma urgente la salud mental de quienes viven en la vía pública, un eje que quedó a cargo del Hospital Regional. Desde la Iglesia, en tanto, se ratificó el compromiso con la entrega de viandas, una tarea que la Noche de la Caridad sostiene hace más de 20 años, los 365 días del año, y que en el último tiempo debió ampliarse.

Cuestionamientos a la Patrulla Municipal

Otro de los temas planteados fue el accionar de la Patrulla Municipal. La referente de la Mesa habló de «una violencia despiadada» hacia las personas en situación de calle y anticipó que mantendrán un diálogo con el área para revertir esa práctica. «Persuasión, contención toda la que quieras, pero no a las patadas porque no resuelve nada, al contrario, agrava la situación», coincidió el periodista durante la entrevista.

Vulcano reconoció la preocupación de los vecinos, pero marcó un límite claro: «A vos ni a mí no nos gusta tener a alguien en la puerta de nuestra casa durmiendo. Entonces, a los vecinos también hay que atenderlos, pero lo que no se puede es solucionar con violencia esa situación».

Nuevas demandas: jubilados sin luz ni gas

La reunión también expuso una realidad que golpea cada vez a más marplatenses: se acerca a pedir comida «mucha gente que tiene casa, pero están sin luz, sin gas», entre ellos jubilados y jubiladas. «La situación es la verdad muy angustiante», describió Vulcano.

«La función del Estado es indelegable»

La referente fue categórica al delimitar roles: «Desde la Iglesia, lo que hacemos es desde la caridad y la misericordia, pero la responsabilidad de esta situación es del Estado nacional, provincial y municipal, lejos de cualquier cuestión de partido político. La función del Estado es indelegable». En ese sentido, remarcó que la Mesa cumple un rol de «puente» para juntar a los distintos actores, pero que la obligación de dar respuesta recae en el sector público.

Vulcano insistió en que las definiciones deben llegar rápido: «Hoy es un día horrible. Toda la semana la gente en la calle está en la calle». Y cerró con una señal de expectativa frente al trabajo articulado que se inició: «Estamos trabajando y esperemos que tengamos una buena conclusión».

Fuente: LU9

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